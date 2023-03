Californie : la vente de cigarettes bientôt interdite à toutes les personnes nées après le 1er janvier 2007 ?

La lutte contre le tabagisme franchit un palier à l'Ouest des Etats-Unis. Les législateurs vont débattre dans les prochains jours d'une proposition radicale.

Son nom : "Assembly Bill 935". Ce texte s’inspire d’un texte néo-zélandais de 2022, interdisant là-bas les produits à base de tabac à toutes les personnes nées après 2009. Brookline, une ville de 60 000 habitants dans le Massachussetts à l’est des Etats-Unis, a passé une loi similaire pour tous ceux nés après 2000.

En Californie, où la vente de tabac est déjà interdite au moins de 21 ans, ce serait donc à partir de 2007. Les personnes qui achèteront du tabac malgré tout ne risquent pas d’amende ou de peine de prison. Ce sont les vendeurs qui seraient sanctionnés financièrement. Le cannabis, légal ici, et les narguilés ne sont pas concernés par l’interdiction. En revanche, depuis un référendum en 2020, plus personne ne peut acheter de cartouches de vapotage avec une saveur, un goût de fruit par exemple.

La contrainte face au tabac



Derrière cette loi, on retrouve Damon Connolly, un avocat élu à l’Assemblée de Californie lors des dernières élections en novembre 2022. Il dit que cette législation n’enlèverait aucun droit à qui que ce soit et qu’elle va éviter à une nouvelle génération de finir accros à la nicotine. Il veut surtout que la Californie donne l’exemple et qu’au-delà de ses frontières, d’autres Etats réfléchissent à la question. Les cigarettes tuent 480 000 Américains chaque année. Et il semblerait que les restrictions, les lois - et le marketing bien sûr - aient un impact sur la consommation de tabac. D’après le Centre de contrôle des maladies, 11,5% d’Américains fumaient des cigarettes en 2021, soit presque deux fois moins qu’en 2009.



Reste que tout le monde n'est pas satisfait. Certains s’interrogent sur l’efficacité d’une telle loi alors que les régulations autour du tabac sont déjà très strictes en Californie. Est-ce que ceux qui veulent fumer à tout prix n’auront pas recours au marché noir, parfois en trouvant des contrefaçons encore plus dangereuses ? Est-ce qu’ils n’iront pas dans le Nevada ou l’Arizona voisin pour trouver des cigarettes ?

Un manque à gagner de plus d'un milliard de dollars

Les quelque 20 000 enseignes qui vendent du tabac en Californie ne sont pas enchantées non plus. Charles Janigian, leur représentant, répète aux médias américains que les gens devraient avoir le droit de fumer s’ils en ont envie. Son association va sans doute attaquer cette loi en justice si elle est votée. Il parle d’une perte de temps pour la législature et insiste sur les emplois en péril ou l’argent que l’état californien ne va plus toucher, estimé en 2021 à environ 1,5 milliard de dollars de taxe. Une somme normalement reversée à des programmes de santé.

Mais de son côté, Damon Connolly, l’élu derrière le projet de loi, considère justement que moins de gens qui fument signifie moins de gens malades et donc un impact positif sur les dépenses de santé publique.