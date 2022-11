Au Japon, les très coûteux vaccins anti-Covid pourraient devenir payants

Le ministère des Finances estime que le pays a de plus en plus de mal à payer les gigantesques campagnes de vaccination. Un comité a été mis en place pour réfléchir à la fin de la gratuité des vaccins anti-Covid.

L'épidémie de Covid-19 s’est apaisée, alors faut-il arrêter d’offrir gratuitement les vaccins contre le virus à tous les habitants ? C’est la question que commencent à se poser les autorités japonaises. Les dizaines de milliards d'euros que coûtent les campagnes de vaccination pèsent sur le budget japonais. Le gouvernement n’a pas encore osé prendre de position officielle sur le sujet, mais un comité réfléchit déjà à la fin de la gratuité des vaccins anti-Covid.

>> Covid-19 : le Japon rouvre ses portes aux touristes après deux ans et demi d'isolement

Comme en France, ou dans la plupart des pays développés, l’Etat japonais a très vite décidé de prendre à sa charge la totalité du financement des campagnes de vaccination. Les gens qui viennent se faire inoculer leurs doses ne payent rien. Au Japon, ce sont théoriquement les collectivités locales qui s’occupent des campagnes classiques, contre la grippe ou autre. Mais l'Etat central est venu à leur rescousse pour le Covid-19 en 2021, car il a fallu soudain vacciner très rapidement presque toute la population et ce plusieurs fois. Les préfectures n’avaient pas les moyens de suivre. Le problème, c’est que le gouvernement a fait ses comptes et ces campagnes lui ont coûté une fortune.

La dette atteint des montants colossaux

Le Japon paye ses doses assez cher car il en a commandé massivement très tôt, sans trop négocier et en versant une sorte de bonus au personnel médical qui fait les injections. L’idée, à l’origine, était alors de les motiver pour qu’ils viennent participer à la campagne de vaccination, partout dans le pays. Au total, chaque injection coûte à l’Etat 9 600 yens, c’est à dire 65 euros. Donc, avec une population de 125 millions d’habitants, l’Etat japonais dit qu’il a déjà dépensé 2 340 milliards de yens entre avril 2021 et mars 2022, cela fait 16 milliards d’euros. A titre de comparaison, la France a elle dépensé six milliards d’euros l’an dernier pour sa campagne de vaccination.

Les experts estiment qu’il faudrait peut-être passer à un modèle similaire à ce qui se fait pour la grippe. Les autorités payent pour la vaccination des plus fragiles, notamment les plus de 65 ans. Les autres habitants, jugés moins à risque, peuvent se faire vacciner s’ils le veulent, mais ils doivent prendre à leur charge une partie du prix du vaccin. Ainsi, la campagne de vaccination contre la grippe coûte moins d’un milliard d’euros par an à l’Etat japonais. Selon le ministère, il faut réfléchir à un changement d’organisation pour les vaccins Covid, car la dette du pays atteint des niveaux colossaux. En France, on s’inquiète quand l’Etat est endetté à hauteur de 115% de son produit intérieur brut. Mais au Japon, ce ratio atteint maintenant 200%.