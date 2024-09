Au Japon, de nombreux retraités utilisent une appli pour trouver des petits boulots à l'heure et arrondir leurs fins de mois

Dans un pays vieillissant et en manque de bras, une majorité de Japonais travaille après 65 ans. Une application de travail à l’heure ou à la journée, prisée par les jeunes, les aide aussi à trouver des petites tâches pour se faire un peu d'argent.

Comme la France, le Japon s’inquiète pour ses finances publiques et son système de retraites, qui est pourtant très peu généreux. Une majorité de personnes âgées travaillent après 65 ans et, pour trouver de l'emploi, elles ont maintenant recours à une application de travail à l’heure ou à la journée, pour compléter leurs maigres revenus.

Si en France beaucoup de débats évoquent la taille de la dette publique, celle-ci équivaut à 110% du produit intérieur brut alors qu'au Japon, on vient de passer la barre des 260% du PIB. C’est un record. Cependant, cela ne suscite aucune polémique là-bas, car cette dette de l’État est contractée auprès d’investisseurs japonais. Ce sont eux qui achètent massivement, malgré des taux d’intérêt très faibles, les obligations émises par le gouvernement. Donc il n’y a pas d’inquiétude sur la capacité du pays à continuer à emprunter à bon prix.

51% des plus de 65 ans encore en emploi

Cette dette pose tout de même des questions sur le financement futur de la protection sociale avec l’envolée du nombre de personnes âgées. Les retraites sont déjà très basses dans le pays et beaucoup de seniors sont obligés de travailler très tard. Actuellement, 51% des plus de 65 ans ont encore un emploi. Et dans la tranche 70-75 ans, c’est encore un Japonais sur trois qui doit travailler, au moins à temps partiel.

Certains seniors ont désormais recours à des applications de travail ponctuel. Ils sont des dizaines de milliers a utilisé une application qui s’appelle Timee. C’est très simple, vous entrez votre profil et votre situation géographique. Et l’application vous propose instantanément des petits boulots près de chez vous, sans beaucoup de qualifications. C’est payé à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Il n’y a pas de contrat compliqué.

Nettoyer des légumes ou installer des chaises pour une conférence

Par exemple, il s'agit d'aller nettoyer les légumes dans un supermarché de 16 heures à 20 heures le jour même, en touchant 5 300 yens, c’est-à-dire 33 euros. Si on est libre à 11 heures, on peut aussi aller installer des chaises pour une conférence. C’est 45 euros pour 6 heures de travail. Pour beaucoup de personnes âgées seules, c’est le moyen de gagner un peu d’argent et de garder une forme de lien social.

D'ailleurs cette application ne fait pas travailler que des personnes âgées. Il n’y a pas de limite d’âge. Elle est aussi beaucoup utilisée par les étudiants. Au Japon, 10 millions de comptes ont été ouverts sur les différentes applications de travail ponctuel. Et des dizaines de milliers d’entreprises postent maintenant des offres d’emploi. Du fait de la chute de la natalité depuis 50ans, les employeurs souffrent tous de pénuries de main-d’œuvre. L’agence Recruit estime que d’ici 15 ans, le Japon manquera de 11 millions de travailleurs.