Japon : pour lutter contre le sentiment de solitude, le gouvernement met en place un réseau administratif sur l'ensemble du territoire

Une nouvelle loi est entrée en vigueur début avril au Japon. Ce texte doit permettre au gouvernement de mieux organiser sa lutte contre la solitude et l’isolement. Le gouvernement souligne que c’est devenu un problème de société majeur. Il est donc urgent de mettre en place toute un réseau administratif sur le territoire pour venir en aide à ces personnes qui se sentent de plus en plus seules.

Cela fait des années que les autorités publiques japonaises s’alarment de ce problème. Le pays avait même créé en 2021 un ministère de la lutte contre la solitude. Il avait rédigé jusqu’ici plusieurs réglementations sur le sujet mais désormais c’est une vraie loi car le gouvernement dit que la situation ne cesse de se dégrader.

Les autorités veulent déployer une administration dédiée à ce problème. Un comité spécial va être créé sous l’autorité du Premier ministre. Il va chapeauter un réseau de conseils dans les régions et les villes. Ces conseils devront trouver un moyen de mieux repérer les personnes qui souffrent de leur solitude pour essayer ensuite de leur proposer des consultations. Il s'agit, pr exemple, des groupes de soutien ou des médecins. Il y a déjà des essais avec l’équivalent de numéros verts gratuits pour les gens qui auraient besoin de se confier. Le gouvernement a aussi lancé un chatbot, ce système de messagerie semi-intelligente où vous pouvez expliquer, depuis votre ordinateur ou votre smartphone, votre problème et le logiciel vous oriente ensuite vers le bon service public qui pourra vous écouter et vous aider.

Le sentiment de solitude touche toutes les générations

Ce problème de solitude est particulièrement grave au Japon. Le gouvernement est d'autant plus inquiet que le sentiment de solitude ne cesse de progresser. Il touche maintenant toutes les générations. Dans la dernière grande étude réalisée fin 2023, avec plus de 20 000 personnes âgées de plus de 16 ans, 40% des Japonais ont reconnu qu’ils se sentaient seuls. Une sensation qui se manifeste à des degrés différents. Les jeunes adultes ne sont pas épargnés, ce sont eux qui souffrent désormais le plus de la solitude. Chez les gens âgés entre 20 et 40 ans, 45% des Japonais interrogés disent souffrir de solitude. Selon les experts, la crise du Covid a été très mal vécue par les jeunes générations qui sont en couple très tard et qui se sont trouvées coincées chez elles à télétravailler seules pendant la pandémie.

Ce mal-être se manifeste de différentes manières. Le nombre de suicides dans le pays inquiète particulièrement les autorités. Ce n’est bien sûr pas toujours lié à la solitude mais c’est souvent un élément fort. Il avait augmenté pendant les années Covid et il ne baisse presque plus. Près de 22 000 Japonais se sont donné la mort en 2023. Cela fait un ratio de plus de 17 suicides pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, en France, ce ratio est de 13 suicides pour 100 000 habitants.