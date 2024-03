Alzheimer : au Japon, les algorithmes de suivi des mouvements du corps utilisés pour identifier les personnes souffrant de démence

Le Japon s’inquiète de plus en plus de la prise en charge de sa population souffrant de démence. L'objectif est, entre autres, de détecter les premiers signes de la maladie.

Une personne de plus de 65 ans sur cinq est maintenant touchée par la démence au Japon. Pour aider à mieux repérer les premiers signes de la maladie ou à retrouver des patients qui se seraient perdus, la société Ridgeline vient de créer une nouvelle plateforme basée sur l’intelligence artificielle. L’idée est de repérer dans la ville les mouvements très spécifiques des personnes souffrant d’Alzheimer.

Cette société qui est une filiale du géant Fujitsu a d’abord travaillé sur un programme qui permet de mieux juger les mouvements que font les gymnastes lors des grandes compétitions. Pour l’instant, les notes sont données par des humains mais Fujitsu a travaillé avec la fédération internationale de gymnastique sur une plateforme capable d’analyser la qualité du geste des athlètes. Plusieurs caméras suivent les mouvements de plusieurs points du corps du gymnaste et comparent ensuite sa performance, grâce à de l’intelligence artificielle, avec les mouvements théoriques parfaits. La note peut ainsi être plus juste. Fujitsu et Ridgeline veulent appliquer ces algorithmes de suivi des mouvements du corps à la médecine et particulièrement à l’identification des personnes souffrant de démence.

Les spécialistes expliquent que les malades d'Alzheimer ont une gestuelle très particulière. Les ingénieurs ont donc suivi des malades pour identifier leurs mouvements et repérer les gestes qui sont différents de ceux qui ne souffrent pas de cette pathologie. Les patients souffrants, par exemple, de démence ont une démarche propre avec des pas beaucoup plus courts que la normale et souvent un frottement des pieds au sol.

Retrouver les malades qui s’égarent

L’entreprise propose de déployer ses solutions sur les caméras de surveillance dans les villes ou à l’entrée des magasins pour automatiquement repérer ces mouvements particuliers. Tout ça se fait aussi avec de l’intelligence artificielle. La plateforme va analyser en direct une quantité gigantesque d’images et de données et pouvoir signaler la présence d’une personne potentiellement souffrante. Le groupe vient de commencer les essais, mais l’idée, c’est soit de permettre aux services sociaux d’aller ensuite parler à la personne pour vérifier que tout va bien ou savoir si elle est au fait de sa condition cognitive. Cela pourrait aussi permettre de retrouver les malades qui s’égarent chaque année en partant faire une course ou une balade.

Sur la dernière année fiscale au Japon, les autorités ont été contactées 18 700 fois pour des cas de personnes atteintes de démence qui s’étaient perdues. Heureusement, 75% sont retrouvées dans la journée. Il y aussi des décès parmi ces personnes égarées et 284 personnes dont on a jamais retrouvé la trace. C’est là que l’intelligence artificielle pourrait être mobilisée.