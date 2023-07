Écrire régulièrement son journal intime après 70 ans réduit le risque de démence

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Il n'est jamais trop tard pour booster ses neurones : écrire son journal, envoyer plus de mails, prendre davantage de cours, sont les activités qui réduisent le plus le risque de démence. C’est le résultat du suivi pendant 10 ans de plus de 10.000 personnes qui n’avaient aucun trouble identifié, au début de l’étude.

Écrire son journal intime, mais aussi jouer aux cartes, renforce vraiment le cerveau face aux effets du vieillissement. Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, revient aujourd'hui sur cette étude australienne qui prouve une nouvelle fois l’importance de la stimulation du cerveau à tous les âges.



franceinfo : Cette étude démontre bien que ces activités, après un certain âge, permettent de réduire les risques de démence ?

Géraldine Zamansky : Faire "travailler" son cerveau, bien après la retraite, réduit effectivement de 11% le risque de le voir perdre ses capacités. C’est la protection observée, en suivant pendant 10 ans plus de 10.000 Australiens, qui avaient tous dépassé le cap des 70 ans, au début de l’étude. Parmi les activités les plus efficaces, il y a sans surprise le fait de continuer à apprendre. C’est assez intuitif, le cerveau est alors stimulé puisqu’il doit enregistrer de nouvelles informations, et parfois même, de nouvelles compétences.

Mais tenir son journal intime est également très bénéfique, comme l'explique Le Pr Joanne Ryan, épidémiologiste à l’Université Monash de Melbourne, qui a publié ces résultats. Ce rituel aide à ne pas oublier des faits en les "immortalisant", noir sur blanc. Et plus précisément, cela mobilise différentes parties du cerveau : la mémoire, pour se souvenir de ce qu’on a fait, la construction d’un récit en utilisant le langage, la maîtrise des mouvements, pour écrire sur un clavier d’ordinateur ou un vieux cahier.

C’est le fait de travailler plusieurs "fonctions" du cerveau en même temps, qui serait protecteur ?



Exactement. Le Pr Joane Ryan trouve ce point commun entre toutes les activités associées à des capacités neurologiques préservées. Écrire une lettre en fait aussi partie, tout comme l’usage d’un ordinateur. Et j’ai une excellente nouvelle pour tous les amateurs de jeux de cartes, de mots croisés ou de puzzles. C’est presque aussi efficace. Le Pr Ryan m’a rappelé qu’il faut alors développer une stratégie, parfois avec un petit esprit de compétition, calculer, stimuler sa mémoire immédiate.



Et en plus, le cerveau travaille mieux quand il est heureux. Il peut même encore créer des neurones, et surtout optimiser les connexions, les échanges entre ses différentes zones. Tel serait le secret d’une meilleure résistance au vieillissement. Le Pr Ryan a vu des personnes âgées dont le cerveau semblait "physiquement" atteint de la maladie d’Alzheimer. Alors qu’elles n’en avaient aucun symptôme. Des neurones préservés, et bien connectés, réussiraient à compenser le reste. Alors impossible de résister à vous citer une autre activité arrivée juste derrière les jeux : écouter la radio ! À égalité, soyons honnêtes, avec la télévision et la lecture. Vous n'avez plus qu’à choisir votre ou vos activités préférées !