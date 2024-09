ChatGPT : GPT 01, la nouvelle version du robot conversationnel d'open Ai, va adopter un fonctionnement plus proche du cerveau humain

Jusqu'à maintenant, les programmes d'intelligence artificielle et autres robots conversationnels, s'apparentent plus à des à des perroquets savants.

Une nouvelle version de ChatGPT, GPT-O1, vient d’être présentée, vendredi 13 septembre, et selon son créateur OpenAI, cette version est capable de raisonner et de résoudre des problèmes mathématiques complexes. On en a bien besoin d'une nouvelle approche, car on a beau parler d’intelligence artificielle, aujourd’hui, on a plutôt affaire à des perroquets savants. Ils sont capables de vous résumer Guerre et paix en dix lignes, mais si vous leur posez une question basique comme "combien y a-t-il de n dans le mot étonnement ?", l'IA répond qu'il y a deux n dans le mot or, la bonne réponse est trois.

à lire aussi Les journalistes de l'Est Républicain ont testé la correction de leurs articles grâce à Chat GPT

Ce nouveau modèle, lui, va adopter un fonctionnement plus proche du cerveau humain. C’est-à-dire qu’il va décomposer le problème en étapes simples. Et s’il tombe dans une impasse, il va apprendre de ses erreurs et essayer une approche différente. Cela permettra de résoudre des problèmes complexes et surtout, de limiter les fameuses hallucinations, cette tendance à inventer des choses, quand il n’a pas de réponse.

Des progrès... mais pas encore le raisonnement d'un humain

GPT-O1 arrive à répondre à la question sur l’étonnement. Il a même passé avec brio un test de mathématiques en réussissant 83% des problèmes, contre 13% pour GPT-4o, la référence actuelle, mais il a encore un peu de mal sur des problèmes de tous les jours. On lui a, par exemple, posé un problème de primaire : "Un fermier se trouve d’un côté de la rivière avec trois moutons et une barque pouvant transporter une personne et deux animaux. Comment le fermier peut-il transporter les trois moutons de l’autre côté de la rivière avec le minium de voyages ?" La bonne réponse est trois voyages. Une fois avec deux moutons, le retour et un troisième voyage avec le dernier mouton. Sauf que le nouveau GPT s’emmêle totalement les pinceaux. Il compte quatre voyages en essayant de le justifier comme il peut.

Ce n’est pas tout à fait au point, mais OpenAI a prévenu. On n’est qu’au tout début. Il a encore besoin de mise au point. Cela reste une étape essentielle dans le développement de l’IA. Sans un minimum de capacités de raisonnement, ces outils resteront de simples perroquets savants qui hallucinent régulièrement.