Est-ce que chatGPT va remplacer les professeurs ? Regardez le nouvel épisode de C quoi l'info ?

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Le numéro du jour est consacré à l’intelligence artificielle. Une équipe de « C quoi l’info ? » s’est rendue dans le collège François Rabelais à Cloyes-sur-le-Loir (28) pour demander aux élèves s’ils utilisaient ChatGPT pour leurs devoirs. Est-ce une bonne idée ? Est-ce une méthode fiable ? Leurs professeurs réagissent !

C quoi l'info ?, c'est le rendez-vous d'actualité quotidien de franceinfo pour les collégiens et les lycéens. Un JT de 5 minutes, du lundi au vendredi, disponible sur franceinfo.fr et à retrouver sur notre chaine YouTube, notre compte Snapchat et notre compte TikTok.