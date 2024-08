"Around us " : cette application dédiée au voyage fait apparaître sur une carte tous les lieux qui valent la peine d’être explorés

Les applications dédiées au tourisme ne manquent pas sur smartphone. Il en existe plusieurs centaines dans la catégorie "voyage" sur les magasins d’applications de Google et d’Apple. L’une d’entre elles, néanmoins, se distingue de toutes les autres. Elle s’appelle "Around us". Comme son nom ne l’indique pas, il s’agit d’une application bien française. “Around us" signifie "autour de nous" en anglais et c’est un modèle de ce qu’on peut obtenir aujourd’hui en combinant l’intelligence artificielle, pour la création d’une application, et données en libre accès en provenance de plus de 300 sources à travers le monde.

“Around Us“ est un compagnon de voyage numérique qui fait apparaître sur la carte tous les lieux qui valent la peine d’être explorés. Chaque site est représenté dans un cercle plus ou moins grand, selon son intérêt. On peut donc choisir visuellement ce point, en un instant, c’était d'ailleurs l’idée de départ du créateur d’Around Us, Jean-François Pillou, par ailleurs à l’origine du site "comment ça marche", il y a 25 ans. Son objectif, faciliter la découverte, ne pas passer à côté de l’essentiel, mais aussi découvrir des trésors cachés, en se passant des guides de tourisme papier.

Vous allez me dire qu'il suffit d’utiliser Google Maps, qui le propose déjà. C’est vrai, mais Google Maps et la plupart des autres applications dédiées affichent beaucoup d’informations inutiles. Dans le cas de Google Maps, les commerçants, les bureaux de poste, etc… Cela peut être pratique, mais ça gêne surtout la recherche des points d’intérêt. Dans “Around us“, seuls sont visibles ces points et il y en avait déjà 14 millions au lancement, il y a un an, en 2023. On peut aussi appliquer des filtres et n’afficher, par exemple, que les chutes d’eau, les phares ou les arbres remarquables… Plus on zoome, plus on voit autour de soi avec, dans les grandes villes, des survols immersifs en 3D de toute beauté.

Une application totalement gratuite, au service de la découverte



On entend souvent l’adage "si c’est gratuit, c’est vous le produit". Ce n'est pas le cas avec “Around us“. Jean-François Pillou le reconnaît, derrière l’application, il n’y a pas de modèle économique au départ. La preuve, on n’a pas besoin de s’inscrire pour l’utiliser. Néanmoins, il faut bien payer les frais d’hébergement de l’application même s'ils sont limités au strict minimum. Pour le bilan carbone, la volonté écoresponsable est clairement assumée et affichée. Les utilisateurs ayant demandé de pouvoir aussi trouver les hôtels et les restaurants, Jean-François Pillou a repris le développement et il en a déjà ajouté 1,5 million avec des options de réservation et un début de logique économique.