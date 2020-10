À la carte. Mettre du temps entre les émotions et les actions

Le secteur de la restauration est très touché par le chômage partiel. Ici un restaurant fermé à Paris. (CHLOE SHARROCK / LE PICTORIUM / MAXPPP)

C'est un nouveau coup terrible qui est porté au monde de la restauration. Avec le nouveau confinement, les salles ont dû fermer du jour au lendemain. Certains vont continuer la vente à emporter, mais comme un pis-aller. Beaucoup ont dû baisser le rideau pour plusieurs semaines. Quelques-uns craignent de mettre définitivement la clé sous la porte.

Saisir la moindre lueur d'espoir

Thierry Marx, face à cette situation dramatique, va puiser une énergie en lui pour "mettre du temps entre [s]es émotions et [s]es actions". On peut réagir sous le coup de la colère, il faut néanmoins tenter de dépasser la situation actuelle liée au Covid pour aller saisir la moindre lueur d'espoir.

Avec ce nouveau confinement, nous allons tous collectivement nous remettre plus souvent devant les fourneaux. Thierry vous propose une recette vivifiante pour éviter la torpeur ambiante.

Calamars aux piments

Ingrédients pour quatre :

3 piments rouges, 1 cuillerée à soupe de gros sel, 1 cuillerée à café de poivre du moulin, 2 cuillerées à soupe d’huile, 12 petits calamars, 100 g de vermicelles de riz, 3 cuillerées à soupe de sauce soja, 2 cuillerées à soupe de jus de citron vert, 1 cuillerée à soupe de sucre roux, quelques feuilles de coriandre, 2 cuillerées à café de nuoc-mâm.

Préparation :

Mélanger les piments épépinés et hachés finement, le sel et le poivre dans un saladier. Badigeonner d’huile les calamars nettoyés et coupés en deux, puis les passer quelques minutes dans l’assaisonnement. Réserver.

Mettre les vermicelles de riz dans un saladier et couvrir d’eau bouillante. Les laisser gonfler pendant 5 minutes, puis les égoutter.

Mélanger les vermicelles, la sauce soja, le jus de citron vert, la coriandre, le sucre et le nuoc-mâm. Répartir cette préparation dans quatre bols.

Faire cuire les calamars sur un grill très chaud ou à la poêle, entre 10 et 15 secondes sur chaque face. Les déposer sur les vermicelles et déguster.