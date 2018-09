A la carte. La mirabelle de Lorraine est unique au monde

Cueillette de la mirabelle, dans la Meuse, le 11 septembre 2011. (BRUNO BARBIER / ONLY FRANCE / AFP)

Offrant des joues rosées qu’elle doit aux nuits fraîches de Lorraine, la mirabelle est un fruit recherché dans le monde entier.

La Lorraine fournit les trois-quarts de la demande mondiale en mirabelles

La région, qui dispose d’une appellation protégée et rassemble 250 producteurs, fournit les trois-quarts des mirabelles consommées à travers la planète. Cueillie au cœur de l’été, la mirabelle doit être à maturité avec une peau fine et sa pulpe juteuse et sucrée.

Quentin Hoffmann est un jeune producteur qui pilote aussi tous les essais techniques pour développer des solutions d’avenir dans la conduite des vergers. Il évoque ici sa vocation, son amour de la mirabelle et le terrain sur lequel elle pousse.

Quentin Hoffmann (MIRABELLES-DE-LORRAINE.FR)

La recette de smoothie de Quentin Hoffmann

Ingrédients pour un bol :

Pour le smoothie

8 fraises,

125g de mirabelles de Lorraine surgelées

125ml de lait d’amande



Pour le topping

8 mirabelles fraîches,

une poignée de granola,

une poignée de copeaux de noix de coco,

et une poignée d’amandes effilées.

Préparation :

Mettre tous les ingrédients du smoothie dans le blender, et mixer jusqu’à obtention d’une consistance homogène. Verser le smoothie dans un bol. Ajouter un ou deux glaçons pour rafraîchir sur la fin du mixage. Verser le smoothie dans un bol.

Couper et dénoyauter les mirabelles qui restent puis les disposer sur le smoothie. Saupoudrer avec le granola, la noix de coco et les amandes effilées.