Vente de carburant à perte, taxe sur les billets d'avion, Pass Rail, homophobie dans le cinéma... Le "8h30 franceinfo" de Clément Beaune

Le ministre délégué chargé des Transports était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 20 septembre 2023.

Temps de lecture : 25 min

Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 20 septembre 2023. Vente de carburant à perte, taxe sur les billets d'avion, Pass Rail, homophobie dans le cinéma... Il répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

Vente de carburant à perte : "On ne fait rien miroiter"

"On ne fait rien miroiter", affirme Clément Beaune, alors que les distributeurs ne semblent pas favorables à la revente à perte du carburant. "On mobilise aujourd'hui les entreprises. Et ce n'est pas la seule mesure", mais juste "un outil supplémentaire", rappelle-t-il. Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, refuse de vendre à perte ses carburants et "ne descendra pas plus bas" que le prix actuel de 1,99 euro par litre fixé actuellement dans les stations-service de son groupe en France, a-t-il prévenu mardi.

Taxe sur les billets d'avion : "L'objectif est de financer la transition écologique"

"La contribution supplémentaire du secteur aérien, c'est certain", aura lieu, affirme Clément Beaune, pour permettre de favoriser les moyens de transport les moins polluants et de financer la décarbonation du secteur. Mais pour "la modalité exacte directe ou indirecte, c’est encore en discussion", prévient le ministre délégué chargé des Transports. "La taxe est un outil, l'objectif est de financer la transition écologique", défend-il. "Je n'ai pas l'obsession de la taxe, j'ai l'obsession de la transition écologique", martèle Clément Beaune.

"Pass Rail" : l'État est "prêt à contribuer"

L'État "est prêt à contribuer" au "Pass Rail", cette "belle idée, nécessaire", affirme le ministre délégué chargé des Transports, sans préciser la hauteur de la contribution. "Le prix de référence allemand" est de 49 euros, "il faut qu’on soit dans cet ordre de grandeur. Je me suis fixé cet objectif ambitieux qu’on soit prêt l’été prochain".

Homophobie dans le cinéma : le témoignage de Muriel Robin est une "forme de claque"

Le témoignage de Muriel Robin, qui a affirmé qu’elle n’avait pas fait carrière au cinéma à cause de son homosexualité revendiquée, a été une "forme de claque" pour Clément Beaune. "On sentait une forme de sincérité très claire et de révolte", selon le ministre délégué. Samedi 16 septembre, dans l'émission "Quelle époque!" sur France 2, l'humoriste et comédienne Muriel Robin avait déclaré que "si on est homosexuelle, on n’est pas désirable, on n’est pas pénétrable. Et dans le cinéma, on ne vaut rien !". Si "à titre personnel", Clément Beaune a eu "cette chance" de ne pas avoir "vécu" de plafond de verre professionnel en raison de son homosexualité, il "imagine que ce qu'elle dit est vrai".

--------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 20 septembre 2023 :