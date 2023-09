Homophobie dans le cinéma : le témoignage de Muriel Robin, une "forme de claque", pour Clément Beaune

Le ministre délégué chargé des Transports était l'invité du "8h30 franceinfo", ce mercredi.

Temps de lecture : 1 min

Le témoignage de Muriel Robin qui a expliqué qu’elle n’avait pas fait carrière au cinéma à cause de son homosexualité revendiquée a été une "forme de claque", pour Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, sur franceinfo.

Si à titre personnel, il ne l'a "pas vécu", il a eu "cette chance", il estime que s'il a fait son coming out, c'est "parce que quand il y a des personnalités publiques qui disent 'c’est possible, ça existe, ca va aller', c’est très important".

Ultra-populaire, l'actrice et humoriste a mis les pieds dans le plat sur le plateau de "Quelle Epoque !" sur France 2 ce week-end, affirmant qu'elle était "la seule actrice au monde à dire son homosexualité". Muriel Robin, 68 ans, explique que son orientation sexuelle l'a empêchée pendant des décennies de se voir proposer des rôles dans des comédies, alors qu'elle remplit les salles avec ses spectacles.

"Je connais les acteurs homosexuels français, ils se taisent", car il n'y a pas d'interprètes gays ou lesbiennes affichées "qui font de grande carrière", a-t-elle poursuivi, allant jusqu'à lâcher à l'attention des jeunes : "Il faut leur dire que ce n'est pas la peine qu'ils fassent ce métier. Ils ne travailleront pas".

En cause, selon elle, le "désir" qui doit être projeté sur les stars du grand écran : "si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable (...) on ne vaut rien", a résumé Muriel Robin.