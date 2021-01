Vaccins contre le Covid-19, théories du complot, imposition des plus riches... Le "8h30 franceinfo" de Bill Gates

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et de la fondation Bill et Melinda Gates, était l'invité du "8h30 franceinfo" du jeudi 28 janvier 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et de la fondation Bill et Melinda Gates, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 28 janvier 2021. Vaccins contre le Covid-19, théories du complot, imposition des plus riches... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

"Les vaccins ont sauvé des centaines de millions de vies"

Le co-fondateur de Microsoft et philanthrope Bill Gates a investi il y a plusieurs années via sa fondation dans la technique de l'ARN messager qui est utilisée dans les vaccins contre le coronavirus de Pfizer-BioNTech et Moderna. "C'est grâce à ça que l'épidémie sera vaincue", estime l'homme d'affaire. "Les vaccins, en tout, ont sauvé des centaines de millions de vies, poursuit-il. J'espère que les gens vont le voir comme quelque chose de bien. Pas seulement pour eux-mêmes, mais pour la société en tant que telle".

Le co-initiateur de la fondation Bill et Melinda Gates alerte également sur la question de l'accès aux vaccins : "Il y a un gros problème d'égalité de la vaccination pour tous les vaccins. C'est pour cela que Gavi [l'Alliance pour les vaccins, l'une des organisations qui tentent d'assurer la livraison de doses aux pays défavorisés] a été créée. La France a donné de l'argent récemment et on va acheter ces vaccins pour les pays en développement. J'appelle les dirigeants du monde entier : les pays riches peuvent se permettre de le faire." "C'est à leur avantage", argumente le co-fondateur de MIcrosoft, parce que "à la fin de la pandémie, le monde de l'économie va revenir à la normale."



Vaccin contre le Covid-19 : "Je suis inquiet de toutes ces fake news"

De nombreuses rumeurs circulent sur les nouveaux vaccins contre le coronavirus, notamment sur l'implantation d'une puce sous la peau pendant la vaccination pour tracer la population. "Je ne sais pas d'où ça vient, rien de ce en quoi je suis engagé n'implique des puces sous la peau des gens et de suivre les gens. Je ne comprends pas la logique", déplore Bill Gates.

Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent sur les motifs cachés, alors que là, nous, on veut simplement donner le vaccin à tout le monde ? Bill Gates à franceinfo

"Je suis inquiet de toutes ces fake news, affirme Bill Gates. Les gens pensent que le vaccin n'est pas là pour les aider, que c'est véritablement un outil néfaste et les gens continuent de s'infecter les uns les autres, donc je suis surpris."

"Le monde doit imaginer un système d'imposition équitable"

La fortune de Bill et Melinda Gates serait d'environ 130 milliards de dollars. Bill Gates fait partie de ces milliardaires qui estiment ne pas assez payer d'impôts. "Indépendamment de la pandémie, je crois que la politique d'imposition des États-Unis que je connais bien, oui, ça devrait être plus progressif dans les impôts. Ils pourraient m'imposer plus lourdement. Mais il faut que l'argent des impôts soit utilisé." "Le monde doit imaginer un système d'imposition équitable", assure plus globalement le co-fondateur de Microsoft.

