VIDEO. Vaccin contre le Covid-19 : "Je suis inquiet de toutes ces fake news", s'alarme Bill Gates

"Pourquoi je serais impliqué là-dedans ?", se demande Bill Gates, invité de franceinfo jeudi 28 janvier et interrogé sur les nombreuses fake news qui circulent depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il est le fondateur de Microsoft et l'un des hommes les plus riches de la planète. Le philanthrope américain se consacre à sa fondation Bill et Melinda Gates qui se bat contre la pauvreté, pour la santé et l'éducation à travers le monde.

>> Coronavirus : comment Bill Gates est devenu la cible favorite des complotistes, des antivaccins et de l'extrême droite

"Je suis inquiet de toutes ces fake news, affirme Bill Gates. Les gens pensent que le vaccin n'est pas là pour les aider, que c'est véritablement un outil néfaste et les gens continuent de s'infecter les uns les autres, donc je suis surpris."

Pourquoi est-ce qu'on est dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent sur les motifs cachés, alors que là, nous, on veut simplement donner le vaccin à tout le monde ? C'est un problème. Bill Gates à franceinfo

"Le Dr Fauci [Anthony Fauci est un des principaux responsables de la lutte contre les maladies infectieuses aux Etats-Unis] et moi-même, on a déjà averti les gens en 2015, ajoute-t-il. C'est une tragédie. Et maintenant, il y a toutes ces théories de la conspiration qui aggravent les choses."

Accusé de vouloir implanter une puce sous la peau

Parmi les rumeurs qui reviennent le plus souvent : l'implantation d'une puce sous la peau pendant la vaccination pour tracer la population. "Je ne sais pas d'où ça vient, rien de ce en quoi je suis engagé n'implique des puces sous la peau des gens et de suivre les gens. Je ne comprends pas la logique, déplore Bill Gates. Pourquoi est-ce que je serais impliqué là-dedans ? Notre fondation fait des vaccinations, elle fait des vaccins pour sauver des vies, des enfants et des adultes. On en a vacciné cinq millions au moins.C'est fou, pourquoi est-ce que des gens penseraient une chose comme ça et le croiraient ?"

Ces théories complotistes sont-elles des menaces pour la démocratie ? Selon Bill Gates, "en général, dans une démocratie, il faut que les gens connaissent la vérité et puissent prendre des décisions, que ce soit sur le changement climatique, que ce soit sur les maladies, que ce soit sur les inégalités. Il est important d'avoir des électeurs informés. Et quand toutes ces choses-là sont répandues sur l'Internet, il faut être inquiet. Est-ce que ça va créer des idées complètement folles qui vont amener à voter et à élire les mauvaises personnes ? Ça m'inquiète et j'espère que la démocratie va se renforcer et non pas s'affaiblir", ajoute le philanthrope.