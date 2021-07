Vaccination obligatoire des soignants, soutien des élus à Anne Hidalgo... Le "8h30 franceinfo" d'Alexis Corbière

Alexis Corbière, LFI de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, était l'invité du "8h30 franceinfo" du vendredi 2 juillet 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 2 juillet 2021. Vaccination obligatoire des soignants, soutien des élus à Anne Hidalgo... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous.

Vaccination obligatoire : des "attaques injustes" contre les soignants

Alexis Corbière écarte l'idée d'une obligation de vaccination pour les soignants, car leur niveau de vaccination est "tout à fait normal". Par conséquent, il ne "comprend pas pour quelles raisons il y a une espèce de petite musique qui vise à montrer du doigt" les soignants, "comme si, en quelque sorte, c'étaient des têtes folles qui n'étaient pas responsables".

Le député insoumis de Seine-Saint-Denis est "agacé" que les soignants soient "la cible d'attaques" qu'il "considère comme injustes". "L'obligation de la vaccination, ce n'est pas la meilleure méthode" pour convaincre les soignants récalcitrants à se faire vacciner. "Je vois que M. Castex prévoit une discussion avec les parlementaires. Moi je suis pour en discuter avec les professionnels d'abord", insiste Alexis Corbière.





La tribune pour une candidature d'Anne Hidalgo "a dû être rédigée en Corée du Nord"

Alexis Corbière raille l'appel lancé par 200 élus socialistes pour inciter la maire PS de Paris Anne Hidalgo à se lancer dans la course à la présidentielle. "On ne cesse de dire qu'elle travaille. Cela fait des mois qu'elle travaille. On ne sait toujours pas sur quelles propositions et on a eu un appel qui a dû être rédigé quasiment dans la Corée du Nord, de la part de 200 maires socialistes. C'est presque risible", ironise-t-il.

"Cela montre une évolution du Parti socialiste. Je ne veux pas être pédant, mais c'est le retour à la SFIO [le nom du Parti socialiste de 1905 à 1969], des années 60, c'est-à-dire que sur le plan national, on ne sait pas ce qu'il propose, mais il reste encore de grands élus", poursuit le député insoumis.

