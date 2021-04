Tribune des militaires, régionales, cannabis... Le "8h30 franceinfo" de Rachida Dati

Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, ancienne Garde des Sceaux était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 29 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, ancienne Garde des Sceaux était l'invitée du "8h30 franceinfo", jeudi 29 avril 2021. Tribune des militaires, élections régionales, cannabis... Elle répond aux questions de Marc Fauvelle et Jean-Jérôme Bertolus.

Tribune de militaires dans "Valeurs Actuelles" : "d'accord sur le constat"

Rachida Dati reconnaît être "d'accord sur le constat" dressé par la tribune signée par des militaires la semaine dernière dans Valeurs Actuelles qui dénonçait le "délitement" de la France. Toutefois, "les militaires ne sont pas dans leur rôle quand ils font de la politique", juge l'ancienne Garde des Sceaux.

Pour la maire LR du 7e arrondissement de Paris, "ce qui est écrit dans cette tribune est une réalité" : "Quand vous avez un pays en proie à de la guérilla urbaine, quand vous avez une menace terroriste très régulière et très élevée, quand vous avez des inégalités de plus en plus criantes et flagrantes, quand vous avez une partie de nos patriotes qui se disloquent de la société, on ne peut pas dire que le pays va bien", énumère Rachida Dati.

Régionales : "pas d'accord avec La République en marche"

À l'approche des élections régionales, les 20 et 27 juin prochains, la consigne des Républicains "est claire", assure Rachida Dati : "On n'a pas d'accord avec La République en marche". Pour la maire du 7e arrondissement de Paris, sa famille politique ne peut pas être en accord "avec La République marche dans ce qu'ils font et dans le bilan qu'ils ont."

Rachida Dati est d'ailleurs revenue sur le cas du président LR de la région Paca, Renaud Muselier, pris en étau entre la gauche et l'extrême droite. Une alliance entre lui et Sophie Cluzel, la candidate LREM, est donc envisagée, ce qui fait bondir certains élus comme Éric Ciotti, député des Alpes-Martimes, qui parle de "déshonneur". Rachida Dati réaffirme sa confiance envers Renaud Muselier : "Aujourd'hui, c'est notre ligne politique, on ne peut pas avoir d'accord avec LREM. Moi, je connais bien Renaud Muselier qui est un ami, il n'a jamais trahi ses convictions, ni sa famille politique."

Légalisation du cannabis : "il faut avoir ce débat"

En février dernier, lors d'une table ronde organisée par l'Assemblée nationale, Rachida Dati avait annoncé avoir évolué sur ses positions fermes contre la légalisation du cannabis. "Je suis opposée à la légalisation du cannabis. Au fond de moi, je suis contre la légalisation du cannabis et je suis profondément contre tous ces trafiquants. Mais il faut avoir ce débat", déclare-t-elle.

Rachida Dati concède que ce débat n'est pas "si simple" et que "les enjeux sont trop graves. Il faut avoir un vrai consensus pour lutter contre ces trafics." L'ancienne Garde des Sceaux reconnaît que "toutes les politiques que nous avons menées n'ont pas fait baisser les trafics et la consommation."

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du jeudi 29 avril 2021 :