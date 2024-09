Rétention administrative des étrangers, AME, enquête pour prise illégale d'intérêts... Le "8h30 franceinfo" de Vincent Jeanbrun

Le député Droite Républicaine du Val-de-Marne et maire de l'Haÿ-les-Roses était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 27 septembre 2024.

Vincent Jeanbrun, député Droite Républicaine du Val-de-Marne et maire de l'Haÿ-les-Roses, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 27 septembre 2024. Rétention administrative des étrangers sous OQTF, suppression de l'Aide médicale d'Etat, enquête pour prise illégale d'intérêts... Il répondait aux questions de Bérengère Bonte et Hadrien Bect.

OQTF : "On va faire des propositions pour allonger" le délai de rétention

"L'objectif est" que les immigrés en situation irrégulière "ne puissent pas ressortir de rétention avant d'être renvoyé dans leur pays d'origine", affirme Vincent Jeanbrun. Une proposition de loi des députés Les Républicains veut prolonger la durée maximale de rétention administrative de 90 à 135 jours. "On va faire des propositions pour allonger ce délai maximum", assure le député LR. "Il faut qu'on puisse aller même encore au-delà", ajoute-t-il, notamment pour les étrangers condamnés pour des délits ou des crimes.

"On doit à ces familles de pouvoir mettre dehors tous les OQTF qui auraient commis des crimes et des délits", estime le porte-parole des députés LR, alors que le principal suspect dans le meurtre de Philippine, une jeune étudiante retrouvée morte le 20 septembre dernier, est un ressortissant marocain visé par une OQTF et déjà condamné pour viol.

🔴 OQTF ➡️ "Il y a trop de personnes qui rentrent illégalement sur notre territoire", estime Vincent Jeanbrun. pic.twitter.com/To9HEs4QyT — franceinfo (@franceinfo) September 27, 2024

AME : "Le propos ne sera pas tant de la supprimer, mais de la transformer"



"Prioritairement, on a envie de faire en sorte que ce soient les Français qui aient accès aux soins, et les étrangers en situation régulière", défend Vincent Jeanbrun, alors que le ministre de l'Intérieur LR Bruno Retailleau a annoncé vouloir revenir sur l'Aide médicale d'État et la transformer en Aide médicale d'Urgence. "Le propos ne sera pas tant de la supprimer, mais de la transformer", se justifie-t-il.

Selon lui, l'AME "est terriblement détournée et il y a énormément d'exagération et d'abus". Il assure que pour les soins d'urgence, "bien sûr, c'est une question d'humanité", les personnes seront prises en charge, mais il veut faire évoluer la "question de la prise en charge des lunettes, des soins dentaires à 100%".

🔴 AME ➡️ "On se doit en tant que nation d’avoir cette vigilance sur la santé publique et puis cette main tendue humanitaire pour ceux qui seraient en détresse", dit Vincent Jeanbrun. pic.twitter.com/dBZ6ZUez80 — franceinfo (@franceinfo) September 27, 2024

Prise illégale d'intérêts : "On montrera la légalité et la bonne foi qui est la nôtre"



"On montrera, sans aucune difficulté, la légalité et la bonne foi qui est la nôtre", se défend Vincent Jeanbrun à propos de l'enquête préliminaire ouverte, notamment pour prise illégale d'intérêts par le parquet de Créteil contre lui.

Le maire de l'Haÿ-les-Roses est accusé d'avoir logé son directeur de cabinet et son chef de cabinet dans deux maisons normalement réservées au service intercommunal des cimetières, à un prix cinq fois en deçà de celui du marché. "On est loin d'être dans un palace, mais peu importe, je suis un citoyen comme tout le monde, s'il y a une enquête, on est à la disposition de la justice".