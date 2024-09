"On montrera la légalité et la bonne foi qui est la nôtre", se défend Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Haÿ-les-Roses, visé par une enquête pour prise illégale d'intérêts

"On montrera, sans aucune difficulté, la légalité et la bonne foi qui est la nôtre", s'est défendu vendredi 27 septembre sur franceinfo Vincent Jeanbrun, député LR et maire de l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte, notamment pour prise illégale d'intérêts par le parquet de Créteil.

🔴 Enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts ➡️ "Je ne vais commenter cette affaire, que j’ai découvert, comme vous, dans la presse hier. Je me tiens à disposition pour prouver la légalité et la bonne foi de tout ça", dit Vincent Jeanbrun. pic.twitter.com/TSHdOypGdY — franceinfo (@franceinfo) September 27, 2024

Il est accusé d'avoir logé son directeur de cabinet et son chef de cabinet dans deux maisons normalement réservées au service intercommunal des cimetières, à un prix cinq fois en deçà de celui du marché. "On est loin d'être dans un palace, mais peu importe, je suis un citoyen comme tout le monde, s'il y a une enquête, on est à la disposition de la justice".