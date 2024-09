AME : "Le propos ne sera pas tant de la supprimer, mais de la transformer", défend le député LR Vincent Jeanbrun

"Prioritairement, on a envie de faire en sorte que ce soient les Français qui aient accès aux soins, et les étrangers en situation régulière", défend vendredi 27 septembre sur franceinfo le député LR Vincent Jeanbrun, également maire de l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, et porte-parole de la droite républicaine. Le ministre de l'Intérieur LR Bruno Retailleau a annoncé vouloir revenir sur l'aide médicale d'État et la transformer en aide médicale d'urgence. "Le propos ne sera pas tant de la supprimer, mais de la transformer", se justifie Vicent Jeanbrun. Huit anciens ministres de la Santé signent une tribune dans Le Monde pour défendre l'aide médicale d'État.

Selon lui, l'AME "est terriblement détournée et il y a énormément d'exagération et d'abus". Il assure que pour les soins d'urgence, "bien sûr, c'est une question d'humanité", les personnes seront prises en charge par le nouveau dispositif d'accès aux soins aux étrangers en situation irrégulière. En revanche, il veut faire évoluer la "question de la prise en charge des lunettes, des soins dentaires à 100%", car cela "pose question".