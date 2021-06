Propos de Jean-Luc Mélenchon, pass sanitaire, carnet de rappel numérique... Le "8h30 franceinfo" de Cédric O

Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 7 juin 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 7 juin 2021. Propos de Jean-Luc Mélenchon, pass sanitaire, carnet de rappel numérique... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Jean-Luc Mélenchon sur le terrorisme : "Une forme de naufrage politique et républicain

Jean-Luc Mélenchon a assuré dimanche sur le plateau de "Questions politiques" : "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012, l'attentat la dernière semaine sur les Champs Elysées [en 2017] (...) Tout ça, c'est écrit d'avance". "Il y a une forme de naufrage politique et républicain de Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs mois", estime Cédric O.

"Sa rhétorique touche quasiment au complotisme", poursuit Cédric O. "On ne comprend pas si ce sont les terroristes qui profitent de la dernière semaine ou si c'est prévu, et si c'est le cas, c'est assez abject d'utiliser l'assassinat d'un certain nombre d'enfants, en tout cas de l'utiliser politiquement de cette manière-là." Pour le secrétaire d'État, Jean-Luc Mélenchon "doit s'excuser envers les victimes et les personnes qui auraient pu être atteintes".

Le pass sanitaire "provisoire" mais "nécessaire pour retrouver ces formes de vie sociale

Le pass sanitaire français entre en vigueur à partir de mercredi 9 juin. Il "est valable jusqu'au 30 septembre", précise Cédric O. "S'il s'avère qu'avant le 30 septembre on n'a plus besoin de ces outils on les enlèvera avant car tout le monde a très envie qu'on n'en ait plus besoin", promet le secrétaire d'État. "Le pass sanitaire est évidemment exceptionnel et provisoire mais on en a besoin pour rouvrir. C'est nécessaire si l'on veut envisager de retrouver ces formes de vie sociale qui nous ont tant manquées", a-t-il poursuivi.

Il sera obligatoire dès 11 ans pour accéder aux grands événements de plus de 1 000 personnes, "en intérieur comme en extérieur", selon le secrétaire d'État et pour les "voyages de et vers les Outre-mer et la Corse" pour lesquels "les personnes vaccinées pourront désormais se contenter de présenter leur certificat de vaccination".

Réouverture des restaurants : une nouvelle fonctionnalité "plus protectrice de la vie privé"

À partir de mercredi 9 juin, les restaurants rouvrent en intérieur avec un "protocole strict" et une "nouvelle fonctionnalité sur l'application TousAntiCovid", indique Cédric O. "Il s'agit d'un simple QR code affiché à l'entrée du restaurant que vous scannez et si quelqu'un s'est trouvé sur la même plage horaire que vous et s'est déclaré malade par la suite sur l'application, vous êtes automatiquement prévenu, de manière anonyme", détaille le secrétaire d'État. "C'est une version électronique des cahiers de rappel qui est plus protectrice de la vie privé et plus efficace en matière sanitaire", assure Cédric O.





