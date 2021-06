Vidéo Propos de Jean-Luc Mélenchon : "Pathétique" et "abject", selon Cédric O qui dénonce un "naufrage politique et républicain"

Propos de Jean-Luc Mélenchon : "Pathétique" et "abject", selon Cédric O qui dénonce un "naufrage politique et républicain"

"Il y a une forme de naufrage politique et républicain de Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs mois", a estimé lundi 7 juin sur franceinfo Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, en réaction aux propos du chef de fil de La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a assuré dimanche sur le plateau de "Questions politiques" : "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012, l'attentat la dernière semaine sur les Champs Elysées [en 2017] (...) Tout ça, c'est écrit d'avance".

VIDÉO >> Jean-Luc Mélenchon imagine "un grave incident dans la dernière semaine de la présidentielle" 2022

"Sa rhétorique touche quasiment au complotisme", a poursuivi Cédric O. "On ne comprend pas si ce sont les terroristes qui profitent de la dernière semaine ou si c'est prévu, et si c'est le cas, c'est assez abject d'utiliser l'assassinat d'un certain nombre d'enfants, en tout cas de l'utiliser politiquement de cette manière-là." Pour le secrétaire d'État, Jean-Luc Mélenchon "doit s'excuser envers les victimes et les personnes qui auraient pu être atteintes".

"Il serait bon qu'il retire ses propos, qu'il les corrige ou qu'il les précise parce que cela ne participe pas de la bonne santé de la démocratie." Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique à franceinfo

"Jean-Luc Mélenchon est élu sans discontinuité depuis 1983, moi je suis né en 1982, donc entendre de sa bouche la dénonciation d'un système dont, de toute évidence, s'il existe, il fait partie jusqu'à la moelle, c'est pathétique et assez étonnant", a déclaré le secrétaire d'État.