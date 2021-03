Prime Macron, réouverture des hôtels, situation d'Accor, vaccination dans les hôtels... Le "8h30 franceinfo" de Sébastien Bazin

Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, sur franceinfo mercredi 24 mars 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor était l'invité du "8h30 franceinfo" mercredi 24 mars 2021. Prime Macron, réouverture des hôtels, situation d'Accor, vaccination dans les hôtels... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et de Salhia Brakhlia.

"S'il vous plait, qu'on ne me parle pas de prime Macron"

Le PDG du groupe Accor a d'abord été interrogé sur franceinfo sur la reconduction par le gouvernement d'une "prime Macron" à destination des salariés dits de la "deuxième ligne". "S'il vous plaît, qu'on ne me parle pas de prime Macron", a lancé Sébastien Bazin. "J'en ai marre, ça m'insupporte", a insisté le patron, qui se dit "incapable" de la verser à ses salariés. Le groupe Accor emploie 260 000 salariés dans le monde, la majorité est aujourd'hui en chômage partiel.

Réouverture des restaurants : "Un plan sans date, ce n'est pas un plan, ce sont des espoirs"

Sébastien Bazin a ensuite été invité à se prononcer sur la date d'une possible réouverture totale des hôtels en France, alors que le gouvernement ne précise toujours pas de calendrier de sortie de crise. "Un plan sans date, ce n'est pas un plan, ce sont des espoirs", a asséné le président-directeur général du groupe Accor.

Covid-19 : malgré la crise, Accor a de quoi "tenir quatre ans comme ça"

Fortement touché par la crise du Covid, le PDG du groupe Accor a donné sur franceinfo un aperçu de la situation économique de son entreprise. "On peut tenir quatre ans comme ça, puisque Accor a 4 milliards d'euros de trésorerie", a-t-il affirmé. La plupart des hôtels du groupe sont ouverts, mais avec une activité moyenne de 10%, "on perd de l'argent", précise Sébastien Bazin. Il parle de "détresse" et de situation "hyper dure" dans le monde de l'hôtellerie-restauration.



Covid-19 : "On est capable de faire des vaccinodromes dans nos 1 600 hôtels"

Sébastien Bazin a enfin indiqué sur franceinfo être "capable de faire des vaccinodromes dans nos 1 600 hôtels dans 700 villes en France". Le patron rappelle qu'il a soumis son plan "à tous les organismes de l'Etat, pour l'instant, ils n'en n'ont pas besoin". Dans ses hôtels, le PDG a indiqué avoir "la capacité d'accueillir, de protéger et de pouvoir le faire 24h sur 24".

Accueillir des gens pour se faire vacciner, ça ne coûte rien du tout à un hôtelier. C'est notre métier de toute façon de protéger les uns les autres qui nous entourent et donc je ne suis même pas sûr que ce sera une discussion de prix. Sébastien Bazin, Accor franceinfo

