Orages et incendies : "Il est temps que le gouvernement prenne la mesure du changement climatique", selon le maire de Bordeaux

"Il est temps que le gouvernement prennent la mesure du changement climatique, de la souffrance climatique", déclare vendredi 19 août le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic, au lendemain de violents orages en Corse qui ont fait au moins cinq morts et alors que plus de 50 000 hectares de végétation ont brûlé dans des incendies cet été en France. "On trottine lentement derrière le climat alors qu'il faudrait galoper", ajoute-t-il.

>> DIRECT. Corse : de nouveaux orages, au lendemain d'intempéries meurtrières

"Il ne faut pas tricher avec la vérité. Il ne faut pas y voir un accident. Ce n'est pas un accident", estime le maire de Bordeaux. "Les climatologues, les scientifiques nous disent depuis des années que ces phénomènes climatiques extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. On préfère se voiler les yeux."

"Le ministère de la parole fonctionne bien, mais ce qu'on attend du gouvernement, ce sont des actes concrets." Pierre Hurmic, maire EELV de Bordeaux à franceinfo

Selon Pierre Hurmic, "au lieu de s'intéresser aux conséquences" de ces catastrophes, "il faut avoir une gestion plus préventive, changer de logiciel et changer nos politiques".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 19 août 2022 :