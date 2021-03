Mesures sanitaires localisées, reconnaissance par la France de l'assassinat d'Ali Boumendjel... Le "8h30 franceinfo" de Laurent Jacobelli

Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, était l'invité de franceinfo samedi 6 mars 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement national, était l'invité du "8h30 franceinfo", samedi 6 mars 2021. Mesures sanitaires localisées, reconnaissance par la France de l'assassinat d'Ali Boumendjel... Il répond aux questions d'Ersin Leibowitch et de Myriam Encaoua.

Confinements localisés : "Nous prônons une territorialisation des mesures"

Le porte-parole du RN a d'abord réagi à la mise en place d'un confinement le week-end dans tout le Pas-de-Calais mais pas en Île-de-France. "Nous prônons la territorialisation des mesures", a d'abord admis Laurent Jacobelli sur franceinfo. Mais pour lui, elle est "punitive et purement négative" parce que "jamais on ne rouvre les portes et les fenêtres, jamais on aère la vie de nos concitoyens", déplore-t-il. Et de prendre l'exemple de régions où le coronavirus circule moins. "Il faut que ça aille dans les deux sens", a-t-il prôné.

Dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'ouest de la France le taux d'incidence du virus est relativement faible par rapport au reste de l'hexagone. Eh bien on pourrait, là-bas, rouvrir des salles de spectacle, des cinémas avec des protocoles sanitaires très exigeants Laurent Jacobelli franceinfo

Guerre d'Algérie : "J'en ai marre de cette autoflagellation, de cette repentance permanente"

Laurent Jacobelli a ensuite été interrogé sur franceinfo sur la reconnaissance par la France de la torture et de l'assassinat de l'avocat nationaliste algérien Ali Boumendjel en 1957. "J'en ai marre de cette autoflagellation, de cette repentance permanente", a-t-il réagi. Le porte-parole du RN a demandé "pourquoi on ne demande pas la réciprocité ?" Et de citer "tous les attentats horribles commis par le FLN, la situation des harkis, des pieds-noirs... C'est ça qui devrait prendre le temps du président de la République".

Selon Laurent Jacobelli, "à toujours battre sa coulpe, on met le doute dans l'esprit des jeunes qui se sentent au final plus Algériens que Français, et qui même en veulent à la France". Pour le porte-parole du RN "il faut arrêter avec ça".

