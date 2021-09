Manifestations contre le pass sanitaire, Éric Zemmour... Le "8h30 franceinfo" de Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 4 septembre 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Yaël Braun-Pivet, députée La République en marche des Yvelines, présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 4 septembre 2021. Manifestations contre le pass sanitaire, Éric Zemmour... Elle répond aux questions d'Ersin Leibowitch et Myriam Encaoua.

Mobilisation des anti-pass : "Ce n'est pas un mouvement significatif"

La mobilisation des anti-pass sanitaire "reste résiduelle" et "n'est pas un mouvement significatif", considère Yaël Braun-Pivet, alors que plus de 200 rassemblements sont prévus en France samedi 4 septembre pour un huitième week-end de mobilisation consécutif. À propos du pass sanitaire, la présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale a reconnu avoir été "très circonspecte. Je souhaitais l'autoriser uniquement pour les grands événements". Mais "les craintes que je pouvais avoir sur les lieux de la vie quotidienne se sont levées", assure-t-elle. "Cet été, j'ai vu que l'application du pass sanitaire était très simple pour tout le monde et que les Français y adhéraient massivement. Ça nous permet de contenir l'épidémie et de ne pas reconfiner le pays", estime Yaël Braun-Pivet.

Éric Zemmour, "quelqu'un qui regarde plutôt passer les trains"

"Pour le moment je ne vois" en Éric Zemmour "qu'un commentateur, je ne vois pas quelqu'un qui propose", affirme Yaël Braun-Pivet, à propos d'une éventuelle candidature à la présidentielle du polémiste. "C'est quelqu'un qui regarde plutôt passer les trains", poursuit la députée LREM des Yvelines.

"Faire de la politique, ce n'est pas commenter, regarder passer les trains et se dire s'ils passent vite, pas assez vite, s'ils devraient passer sur une autre voie, prendre tel aiguillage ou tel autre", tacle Yaël Braun-Pivet. "Faire de la politique, c'est aller voir les gens, comprendre leurs problèmes, proposer des solutions et c'est aussi, après, être capable de les mettre en œuvre", ajoute-t-elle.

