Interview de Benyamin Nétanyahou, reconnaissance de l'État palestinien, élections européennes... le "8h30" d'Olivier Faure

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 31 mai 2024. Interview de Benyamin Nétanyahou sur LCI, défense de l'Ukraine, division de la Nupes... Il répondait aux questions de Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret.

L'interview de Benyamin Nétanyahou est un "exercice d'autojustification qui ne convainc personne"

Après l'invitation du Premier ministre israélien par la chaîne d'information LCI jeudi, Olivier Faure dénonce un "exercice d'autojustification qui ne convainc personne. Ce n'est pas devant LCI mais devant la CPI [Cour pénale internationale] que Nétanyahou devra rendre des comptes", lance le Premier secrétaire du Parti socialiste. "Si j'étais le patron de TF1 je ne l'aurais pas interviewé, en lui donnant une telle audience et en laissant penser que tout cela est normal. Mais je ne suis pas là pour censurer ou décider de la ligne éditoriale d'un média", précise-t-il.

🔴 B. Netanyahou sur LCI ➡️ "On a là aujourd'hui un exercice d'auto justification qui ne convainc personne ", observe Olivier Faure. pic.twitter.com/Vn3bBVsvG7 — franceinfo (@franceinfo) May 31, 2024

Reconnaître l'État palestinien, "quel est le bon moment ?"

Olivier Faure en appelle au respect du droit international concernant la situation dans la bande de Gaza. "Nous avons l'obligation de peser de tout notre poids pour faire en sorte que ce conflit s'interrompe et que la paix revienne." Le socialiste appelle le chef de l'État à reconnaître l'État palestinien, à l'instar de l'Espagne, l'Irlande ou la Norvège. Il explique ne pas comprendre la position d'Emmanuel Macron, alors que le président de la République a expliqué attendre "le moment utile" pour le faire. "Quel est le bon moment ?", s'interroge Olivier Faure. "C'est celui où l'opinion publique internationale, les gouvernements et l'Europe pèsent de tout leur poids et tentent tout ce qu'il est possible de faire pour arrêter ce massacre."

🔴 Conflit à Gaza➡️ " Comme préalable à toute négociation, il faut reconnaitre l’État palestinien pour obliger l’État d’Israël, dirigé par un gouvernement d’extrême droite, à enfin composer et à arrêter ce qui est littéralement un massacre ", assure Olivier Faure. pic.twitter.com/8zwqI9cGsp — franceinfo (@franceinfo) May 31, 2024

"Nous devions interrompre cette tragédie"

Pour éviter "toute forme de complicité" avec le "gouvernement d'extrême droite" israélien, Olivier Faure réitère sa demande d'un embargo sur les armes qui servent à Gaza. "Nous ne devons pas participer, nous ne devons pas nous porter complices de ce massacre. Il y a aujourd'hui suffisamment de témoignages et de morts pour que nous devions interrompre cette tragédie", conclut-il.

🔴 Conflit à Gaza➡️ "Je maintiens le fait que toutes les armes qui servent à Gaza doivent être soumises à embargo ", déclare Olivier Faure. pic.twitter.com/1N8Flz5uPw — franceinfo (@franceinfo) May 31, 2024

Élections européennes : ne pas remettre le pied à l'étrier" à ceux qui auraient envie de "revenir dans le jeu politique"

"Nous avons la volonté de faire en sorte de ne jamais être assimilés" à "toute personne qui aurait aujourd'hui envie de profiter de l'élection européenne pour revenir dans le jeu politique", prévient Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, député de Seine-et-Marne. Une pique lancée à destination de François Hollande qui sera en meeting à Limoges le 6 juin, à trois jours du scrutin, selon France Bleu Limousin, pour soutenir la campagne de Gulsen Yildirim, Première secrétaire du PS en Haute-Vienne et candidate sur la liste "Réveillons l'Europe" de Raphaël Glucksmann.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" :