Guerre dans la bande de Gaza : "Chaque civil mort est une tragédie, mais pour le Hamas, c'est une stratégie", déclare Benyamin Nétanyahou sur LCI

Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a accordé un entretien à la chaîne française LCI, jeudi 30 mai, dans lequel il s'est contenté de répéter la position officielle d'Israël vis-à-vis de l'opération militaire israélienne à Gaza. "Le nombre de pertes civiles relatives aux pertes de combattants [palestiniens est] le taux le plus bas qu'on a vu dans une guerre urbaine", a-t-il notamment déclaré, qualifiant de "calomnies antisémites" les propos accusant Israël de cibler des civils ou de les affamer.

Cet entretien, réalisé à distance et diffusé à 20h30, intervient pendant une vague d'indignation internationale soulevée par le bombardement meurtrier d'un camp de déplacés à Rafah dimanche. "Chaque civil mort est une tragédie, mais pour le Hamas c'est une stratégie. Ils utilisent sciemment les civils comme des boucliers humains, a poursuivi le dirigeant. Ce dernier affirme que son armée a largué des milliers de tracts, et passé des appels téléphoniques, pour avertir les populations concernées. Nous faisons tout pour éloigner les civils des zones de conflit et le Hamas fait en sorte que les civils restent dans ces zones, en leur tirant dessus."

Il y a dix jours, le procureur général de la Cour pénale internationale avait requis des mandats d'arrêt contre Benyamin Nétanyahou, son ministre de la Défense et des dirigeants du Hamas. "Je ne veux pas parler de ma situation personnelle, ce n'est pas le problème", a déclaré le Premier ministre israélien, en attendant la décision des juges. J'ai combattu le terrorisme toute ma vie. Si je dois souffrir quelques désagréments dans ce combat contre le terrorisme, soit."

"Les manifestants ciblent la démocratie d'Israël, le seul Etat juif"

Les manifestations se multiplient dans les pays occidentaux pour dénoncer l'offensive militaire d'Israël à Gaza. Jusqu'à 2 500 personnes, d'ailleurs, s'étaient réunies devant le siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, pour protester contre la diffusion de ce document sur la chaîne d'information du groupe. "Où étaient [les manifestants] quand des millions [de personnes] étaient assassinés en Syrie, en Irak, au Yémen ?", a-t-il lancé au journaliste Darius Rochebin. Ils ciblent la démocratie d'Israël, le seul Etat juif, parce que les juifs se défendent."

Plusieurs pays – l'Espagne, l'Irlande et la Norvège – ont officiellement reconnu l'Etat de Palestine, et le Parlement slovène doit prochainement s'exprimer sur la question. "Si vous leur donnez un Etat maintenant, ce sera la plus belle récompense possible pour ces terroristes", a jugé Benyamin Nétanyahou. "Nous n'allons pas nous réinstaller à Gaza", a également promis le Premier ministre israélien, mais il s'est contenté de dessiner des contours flous pour l'avenir du territoire. "La question [désormais], c'est la nature du gouvernement qui va s'installer à Gaza, et qu'il ne présente pas de menace pour Israël."

"Nous ne sommes pas des colonisateurs", a-t-il encore déclaré, alors que l'assemblée générale des Nations unies a pourtant adopté une dizaine de résolutions, depuis 1967, pour condamner la construction des colonies. "Nous allons devoir vivre ensemble. L'essentiel est que les Palestiniens, cent ans après l'établissement de l'Etat d'Israël, doivent surmonter l'obstacle principal à la paix : leur refus de reconnaître l'Etat juif, quelles que soient les frontières."