L'inquiétude des médecins sur la rentrée scolaire, le maintien des gestes barrières... Le "8h30 franceinfo" de Mahmoud Zureik

Mahmoud Zureik, professeur en épidémiologie et santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur d’Epi-Phare, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 20 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Mahmoud Zureik, professeur en épidémiologie et santé publique à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur d’Epi-Phare, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 20 août 2021. Tribune de médecins sur la rentrée scolaire, maintien des gestes barrières... Il répondait aux questions de Céline Asselot et Yannick Falt.

Variant Delta : "Il y aura plus de contaminations à l'école", notamment des "cas graves"

"Le ministre de l'Éducation nationale n'a pas beaucoup changé", a regretté Mahmoud Zureik, qui a une nouvelle fois souligné le "déni de réalité" de Jean-Michel Blanquer. "Quand on voit qu'au printemps dernier il y avait entre 40 000 et 50 000 enfants et ados contaminés et qu'on était obligés de fermer les écoles... Cela montrait bien que les écoles n'étaient pas sécurisées", selon l'épidémiologiste. À dix jours de la rentrée scolaire, une trentaine de médecins et enseignants appellent à ne pas faire de l'école "le talon d'Achille de la stratégie sanitaire" dans une tribune publiée jeudi dans Le Monde (réservé aux abonnés).

Mahmoud Zureik alerte sur l'impératif de "sécuriser les écoles pour protéger les enfants". Il rappelle que les enfants développent des formes peu graves du Covid-19, mais ils transmettent le virus, "et c'est d'autant plus inquiétant avec le variant Delta. Donc il y aura plus de contaminations à l'école, des cas asymptomatiques et des cas graves", selon lui. Mais l'objectif reste un retour en présentiel dans les écoles, "dans l'intérêt des enfants".

"Enlever le masque en milieu clos, c'est une très mauvaise idée"

"Les vaccinés peuvent transmettre le virus" même s'ils ont "beaucoup moins" de chances de le faire "que les non-vaccinés", c'est pourquoi "enlever le masque en milieu clos, c'est une très mauvaise idée", a prévenu Mahmoud Zureik.

"Les gestes barrières vont continuer pour un certain temps", a-t-il poursuivi, et le retour "à une vie qui ressemble un petit peu" à la vie normale "peut" intervenir "à l'échéance" d'un an. "Le Covid-19 va rester des années mais on a des armes très importantes pour le contrer", a-t-il ajouté, citant "la vaccination et les gestes barrières". "Les deux marchent", selon le professeur en épidémiologie, avant d'appeler à "passer beaucoup de temps à l'extérieur" et à "aérer" chez soi.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 20 août :