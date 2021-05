Interdiction de la lumière bleue dans les jouets, légalisation du cannabis, régionales en Paca... Le "8h30 franceinfo" de Barbara Pompili

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, vendredi 7 mai 2021 sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 7 mai 2021. Interdiction des lumières bleues dans les jouets, légalisation du cannabis, régionales en Paca... Elle répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Jouets pour enfants : les lumières bleues dangereuses interdites dès 2022

La lumière bleue, "c'est la lumière qu'on a notamment sur les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone portable, que l'on trouve dans certaines LED et dans des jouets pour enfants", a expliqué Barbara Pompili. L'interdiction des lumières bleues "les plus dangereuses" fait partie des mesures prévues dans le cadre du 4e plan national santé environnement annoncé vendredi.

"On va les interdire dans les jouets pour enfants à partir de l'année prochaine", en 2022, parce que les enfants "ont le cristallin qui n'est pas encore complètement formé jusqu'à 10 ans et donc ils sont plus sensibles à ça". La lumière bleue peut avoir "des effets d'accentuation de myopie, mais surtout, ils sont très perturbateurs pour le sommeil des enfants", explique-t-elle.

Cannabis : Pompili souhaite "que les tabous sautent"

"Je suis clairement pour que les tabous sautent sur le sujet du cannabis et des drogues en général", a déclaré Barbara Pompili. Le débat est revenu sur le devant de la scène politique avec la publication mercredi 5 mai d'un rapport de parlementaires favorables à une "légalisation encadrée" du cannabis "récréatif", alors qu'Emmanuel Macron avait exclu tout changement législatif.

La ministre de la Transition écologique prône une approche "pragmatique", sans entrer dans le détail. Aujourd'hui "en France, et cela fait des années que cela dure, Il y a cinq millions de consommateurs de cannabis. On est largement au-dessus de la moyenne européenne sur les consommateurs et notamment les jeunes consommateurs. Donc, face à cela, il faut qu'on réussisse à trouver la meilleure réponse", a-t-elle estimé.

Régionales en Paca : Pompili dénonce les "stratégies boutiquières" des Républicains

"Je me réjouis que Sophie Cluzel soit présente sur cette campagne parce que c'est quelqu'un de grande valeur et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées pour la région Paca", a déclaré la ministre de la Transition écologique, juste après l'annonce du maintien de la candidature de la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel.

"Il faut maintenant que chacun arrête de faire des stratégies boutiquières et qu'on regarde comment on peut travailler tous ensemble", a poursuivi la ministre. Rappelant que "la majorité présidentielle s'est construite sur l'idée du dépassement" des "vieux critères de gauche et de droite", Barbara Pompili a jugé normal que ce dépassement "soit recherché le plus souvent possible".

