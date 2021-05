La ministre de la Transition écologique souhaite "débattre sereinement, se baser sur des faits et pas seulement sur des opinions ou des ressentis" sur le sujet du cannabis et des drogues plus largement.

"Je suis clairement pour que les tabous sautent sur le sujet du cannabis et des drogues en général", a déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, vendredi 7 mai sur franceinfo. Le débat est revenu sur le devant de la scène politique avec la publication mercredi 5 mai d'un rapport de parlementaires favorables à une "légalisation encadrée" du cannabis "récréatif", alors qu'Emmanuel Macron avait exclu tout changement législatif.

La ministre de l'Écologie prône une approche "pragmatique", sans entrer dans le détail. "En France, et cela fait des années que cela dure, il y a cinq millions de consommateurs de cannabis. On est largement au-dessus de la moyenne européenne sur les consommateurs et notamment les jeunes consommateurs. Donc, face à cela, il faut qu'on réussisse à trouver la meilleure réponse", a estimé Barbara Pompili.

"On a des tabous qui nous empêchent de réfléchir clairement sur la question. Je suis pour qu'enfin, on mette ce sujet sur la table et qu'on puisse en débattre sereinement, se baser sur des faits et pas seulement sur des opinions ou des ressentis", a conclu la ministre.