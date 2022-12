Inflation, loi "Egalim 2", grippe aviaire et écologie... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Christiane Lambert

Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), était l'invitée du 8h30 franceinfo, mardi 20 décembre 2022. Inflation, loi Egalim 2, grippe aviaire et écologie... Elle répondait aux questions de Céline Asselot et Jean-François Achilli.

Inflation alimentaire : "Ne vous laissez pas berner par Michel-Édouard Leclerc"

Christiane Lambert appelle les Français à ne pas se "laisser berner par Michel-Édouard Leclerc". Elle pointe du doigt la communication du patron de la grande distribution qui alertait d'un futur "tsunami" d'inflation pour 2023. "Il dit par la même occasion qu'il est moins cher" que ses concurrents, lance la présidente de la FNSEA. Elle explique que le "rapport de force" entre les distributeurs et les agriculteurs est "difficile". "Nous devons tenir parce qu'on a perdu trop d'agriculteurs" en raison des faibles marges, ajoute Christiane Lambert.

Inflation : en 2023, "les prix seront élevés"

Alors que supermarchés et industriels de l’agroalimentaire négocient depuis le début du mois sur les prix de 2023, Christiane Lambert prévient que les prix alimentaires resteront "élevés". La présidente de la FNSEA rappelle que les prix ont d'ores et déjà augmenté cette année "en raison d'éléments extérieurs", tels que la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui ont fait augmenter de "135% les prix des engrais azotés" et de "50% l'énergie". Elle juge cela dit cette augmentation "nécessaire pour les agriculteurs", estimant que l'alimentation "a trop longtemps été bradée" en France.

Rémunération des agriculteurs : la loi Egalim 2 "fonctionne"

La loi Egalim 2, visant à protéger la rémunération des agriculteurs, "fonctionne", assure Christiane Lambert. La présidente de la FNSEA explique qu'avec cette loi "le prix qui a été payé à l’agriculteur ne peut pas faire l’objet d’une négociation par le distributeur à l’industriel". Elle se dit par ailleurs "inquiète" quant à la situation des industriels, dont les marges ont baissé de 16%, selon un rapport de l'Inspection générale des finances. "Le rééquilibrage a eu lieu dans certains secteurs, mais ce que personne n'avait prévu, c'est la guerre en Ukraine et l'inflation à 8% qui chamboulent aujourd'hui", ajoute-t-elle.

Opposition aux méga-bassines : "C'est une aberration totale"

Christiane Lambert dénonce "la radicalité" de certains militants écologistes, qui "se collent sur la route, sur les tableaux". Elle critique tout particulièrement l'opposition aux méga-bassines de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) qu'elle qualifie d'"aberration totale". La présidente de la FNSEA accuse certains militants écologiste d'être de "nouveaux critiques qui se sont inventés nouveaux combattants de l'écologie, mais qui ne connaissent pas la réalité ou mentent sur la réalité". Elle refuse de parler "d'accaparement d'eau" à travers ce projet de méga-bassines. Elle considère au contraire que ces réserves d'eau représentent une "meilleure gestion de l'eau, une gestion prudentielle".

Grippe aviaire : "Le vaccin sera prêt en juin 2023"

Le vaccin contre la grippe aviaire "sera prêt au mois de juin" 2023, assure Christiane Lambert. Elle se dit déçue de ne pas voir ce vaccin arriver dès cet hiver, alors que "beaucoup de volailles ont été abattues" cette année et 19 millions l'an dernier. "Puisque la maladie s'installe de façon endémique", la présidente de la FNSEA appelle à "trouver une solution pérenne, et le vaccin est la solution". "Pour les producteurs qui ont perdu beaucoup d'argent, repeupler leur bâtiment et prendre le risque à nouveau de devoir tout abattre si des animaux sont touchés, c'est un risque économique énorme et psychologiquement, c'est très, très difficile", se désole Christiane Lambert. Elle regrette que la vaccination "n'aille pas assez vite" et plaide pour "une accélération" du processus.

"Je veux une vie après la FNSEA", explique Christiane Lambert

Christiane Lambert explique ne pas briguer de troisième mandat car "elle veut une vie après la FNSEA", rappelant que son prédécesseur "est décédé à 58 ans en fonction". Présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles est une "fonction difficile" avec des horaires allant de "6h30 à 22h30 tous les jours". Elle explique qu'elle s'est donnée à "250%" durant son mandat. "Notre fils et notre salarié reprennent l'exploitation familiale, donc voir qu'il va y avoir une continuité sur notre exploitation, c'est gratifiant et je veux en profiter un petit peu plus", ajoute-t-elle.

