Importation de produits agricoles ukrainiens, colère des agriculteurs, vote du Ceta au Sénat... Le "8h30 franceinfo" de Marc Fesneau

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 20 mars 2024. Plafonnement des importations de produits agricoles ukrainiens, colère des agriculteurs, vote de l'accord de libre-échange avec le Canada au Sénat... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Importations de produits ukrainiens : ce n'est pas ce que "défendait la France"

L'accord conclu dans la nuit de mardi à mercredi entre les États de l'UE et le Parlement européen pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane n'est "pas encore comme celui que nous souhaitions", réagit Marc Fesneau."Ce n'est pas la position que défendait la France", insiste-t-il.

C'est une "marque de solidarité" certes, mais qui ne doit pas se faire "au prix d'une déstabilisation trop forte du marché". "Donc le travail va se poursuivre", affirme le ministre.

🔴 Prolongation de l'exemption des droits de douane à l'Ukraine ➡️ “Ce sont des mesures qui doivent se mettre en place au mois de juin“, estime Marc Fesneau. pic.twitter.com/xd7hBub4fE — franceinfo (@franceinfo) March 20, 2024

Colère des agriculteurs : des "changements concrets" arrivent

Marc Fesneau dit comprendre "les impatiences" des agriculteurs, mais ils vont "voir des changements concrets", assure-t-il au lendemain de la rencontre entre Gabriel Attal et la FNSEA et les JA.

Les syndicats ont exposé au Premier ministre "cinq blocs" de mesures prioritaires pour lesquelles ils attendent un calendrier. "Faire de la simplification, ça prend du temps, se défend le ministre, parce qu'il faut faire des décrets. Un décret, il faut le préparer, il faut le publier, le mettre en consultation. Il faut l'envoyer au Conseil d'État. Lequel, Conseil d'État donne son avis. Ça prend quelques semaines."

Libre-échange : "je regrette qu'on instrumentalise" le Ceta

À la veille d'un vote crucial au Sénat, Marc Fesneau défend le Ceta, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. "Je voudrais juste rappeler qu'on avait beaucoup vilipendé cet accord et que les faits sont têtus, comme disait l'autre. Ils prouvent que cet accord est favorable globalement aux exportations françaises et européennes et particulièrement pour l'agriculture, dans un certain nombre de volets", assure le ministre de l'Agriculture.

À moins de trois mois des élections européennes, Marc Fesneau "regrette qu'on instrumentalise comme ça" le Ceta, "parce qu'on a besoin d'échanges commerciaux".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 20 mars 2024 :