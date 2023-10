Gaza : "Je refuse qu'on mène une guerre avec des massacres de civils, c'est valable pour le Hamas mais aussi pour Israël", déclare le député LFI Éric Coquerel

Le député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 29 octobre 2023.

Temps de lecture : 9 min

"Je refuse qu'on puisse mener une guerre avec des massacres de civils, c'est valable pour le Hamas mais aussi pour Israël", déclare dimanche sur franceinfo Éric Coquerel, député La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis, président de la commission des Finances à l'Assemblée nationale.

En guerre contre le Hamas après l'attaque terroriste du 7 octobre, Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne mène une opération terrestre dans l'enclave palestinienne et poursuit ses bombardements. "Il faut se mobiliser plus que jamais pour demander le cessez-le-feu", lance Éric Coquerel. L'Insoumis estime que "les opinions publiques peuvent" faire pression et obtenir un retour à la paix ou au moins une trêve. Le député estime également qu'il faut "rouvrir des négociations ou des pourparlers de paix sur la base de deux États", soulignant qu'il partage la même position que la Première ministre, Elisabeth Borne, et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

"Il y a des crimes de guerre sous nos yeux" à Gaza

"On ne pouvait pas malheureusement anticiper les crimes de guerre du Hamas", le 7 octobre en Israël mais, poursuit Éric Coquerel, "là, il y a des crimes de guerre sous nos yeux" à Gaza. Le député assume les termes "crimes de guerre" en citant le président de la République : "Emmanuel Macron a dit que 'toute frappe sur des infrastructures civiles constitue un crime de guerre qui ne peut rester impuni. C'était le 23 novembre, à propos des frappes russes sur l'Ukraine". Selon lui, cela s'applique également à l'armée israélienne.

"Ce ne sont pas les combattants du Hamas qui sont en train de mourir, ce sont les civils palestiniens", dénonce-t-il. Éric Coquerel énumère : Israël "bombarde de manière intensive des immeubles, des infrastructures de santé, plus de 27 journalistes sont morts depuis le début du conflit ..."

Israël est "en train de faire un nettoyage ethnique de Gaza"

Le député LFI va plus loin et accuse Israël de procéder à "un nettoyage ethnique de Gaza". Selon Éric Coquerel, c'est même "l'objectif de cette guerre". Il accuse le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, de "s'appuyer" sur l'attaque sanglante perpétrée par le Hamas le 7 octobre en Israël pour justifier "les représailles". Car selon Éric Coquerel, le véritable objectif de Benyamin Nétanyahou, "est d'en finir avec la possibilité d'un territoire palestinien".

Il poursuit : il "veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilité de territoire palestinien à l'avenir, ni en Cisjordanie et Gaza et que la question palestinienne soit réglée par la question d'un Grand Israël qui nie ces droits". Éric Coquerel estime que, si ce n'était pas son objectif, Benyamin Nétanyahou "n'agirait pas comme ça vis-à-vis des otages israéliens retenus à Gaza".

Eric Coquerel déplore l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France

Il souligne que la population israélienne est partagée sur la stratégie du gouvernement israélien. "Il y a plus de critiques en Israël qu'en France." Le député Insoumis fait allusion à la manifestation de soutien à la Palestine interdite dimanche à Paris. L'arrêté préfectoral a été confirmé par le tribunal administratif. "Entre 3 000 et 4 000" personnes se sont tout de même rassemblées.

Les forces de l'ordre ont procédé à 21 interpellations et 1 359 verbalisations. "On est quand même un des seuls pays en Europe, dans les démocraties, où on interdit à des gens de manifester pour demander un cessez-le-feu". D'autres manifestations ont été autorisées dans d'autres villes de France, "mais pas à Paris", rétorque l'élu. "Aucun des appels, je les ai lus, n'appelle à un quelconque soutien du Hamas", ajoute-t-il.

-------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du dimanche 29 octobre 2023 :