Fumeurs, Covid-19, hôpital et pénurie de médicaments... Ce qu'il faut retenir de l'interview de François Braun

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, était l'invité du 8h30 franceinfo, mardi 13 décembre 2022. Fumeurs, Covid-19, hôpital et pénurie de médicaments... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Hausse des fumeurs : "Ce n’est pas une bonne nouvelle"

La hausse du nombre de fumeurs en France "n’est pas une bonne nouvelle", s'inquiète le ministre de la Santé. Le tabagisme qui avait connu une baisse chez les adultes entre 2014 et 2019, a recommencé à augmenter en 2021, selon les résultats d'une étude de Santé Publique France publiée mardi. Cette dernière juge qu'"un impact de la crise sociale et économique liée à la Covid-19 ne peut être exclu". Ce baromètre montre aussi les limites de l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, mais selon François Braun, "il est un peu prématuré de dire que ça ne marche plus.", dit-il. D'ailleurs une nouvelle hausse "n'est pas impossible", prévient-il.

Le ministre appelle à "faire respecter la loi" concernant la vente des Puff, cigarettes électroniques jetables interdites aux mineurs, qui rencontrent un grand succès auprès des jeunes. "ll faut sanctionner s'il y a une vente aux mineurs", affirme François Braun. La Puff est un "véritable problème sur lequel nous sommes en train de travailler avec les associations qui s'occupent de lutte contre le tabac", explique-t-il.

Covid-19 : "pas d'automatisme" du port du masque obligatoire

François Braun confirme que la situation épidémique liée au Covid-19 n'était pas bonne : "On est dans une remontée de la circulation épidémique" depuis "à peu près trois semaines avec un taux d'incidence qui est élevé puisqu'on est à 600 pour 100 000" personnes. Le gouvernement "suit la situation quotidiennement" et des "décisions" seront "prises en fonction ", indique-t-il. Le ministre de la Santé ne s'engage sur un retour obligatoire du port du masque dans les transports notamment : "Il n'y a pas d'automatisme parce que les critères sont multiples", indique-t-il. "Il faut qu'on sorte de cette logique où il faut systématiquement des textes pour faire des gestes simples" et "que tout doit être régi par des règles, des textes, des lois, des règlements", explique-t-il.

Vaccination : "Pas assez" de Français à jour

"À peu près 25 % des personnes de plus de 80 ans sont à jour de leurs vaccinations" et "40 % des 60 à 80 ans", indique François Braun. "Ce n’est pas assez" juge-t-il, en admettant que les vaccins étaient "un peu moins efficaces" avec le sous-variant BQ.1.1 à l'origine de la neuvième vague, mais "ils restent de toute façon efficaces pour éviter les formes graves", assure-t-il.

Hôpital : "Les lits ne sont pas fermés pour le plaisir"

Si on continue de fermer des lits à l'hôpital en France, c'est parce qu'"on manque de soignants" explique François Braun. "Les lits ne sont pas fermés pour le plaisir. Les lits sont fermés parce qu'on manque de soignants, on manque d'infirmières, on manque d'aide-soignante, on manque de médecins. Les postes sont là et on a du mal à recruter sur ces postes", indique-t-il. L'hôpital est sous tension et fait face aux trois épidémies combinées, grippe, bronchiolite et Covid-19. Mais le ministre n'envisage pas de "demander aux soignants de renoncer à leurs congés puisque de toute évidence, ils ont aussi besoin de congés comme tout le monde", déclare-t-il. Mais il a tenu à rassurer, la permanence des soins va continuer à être assurée à l'hôpital en France : "On continue à être soignés dans notre pays et mieux qu'ailleurs", affirme-t-il.

Pénurie de médicaments : "C’est en train d'être réglé" pour le Doliprane pour les enfants

La pénurie de Doliprane pour les enfants est essentiellement "liée à un mouvement social" chez Sanofi et "est en train d'être réglé", assure François Braun. "On est en train de revenir à un niveau normal", indique-t-il. Le ministre appelle les Français à être "raisonnable" et à ne pas faire des réserves.

