Explosions au Liban, stratégie d'Israël, diplomatie au Proche-Orient... Le "8h30 franceinfo" de Jean-Paul Chagnollaud

Jean-Paul Chagnollaud, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO), était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 19 septembre 2024. Explosions au Liban, stratégie d'Israël, diplomatie... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Explosions au Liban : "une nouvelle phase de la guerre"

Après les deux attaques massives et coordonnées menées contre des membres du Hezbollah au Liban, qui ont fait au moins 32 morts et plus de 3 200 blessés mardi et mercredi, avec des bipeurs et des talkies-walkies piégés, "nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre", estime Jean-Paul Chagnollaud, une guerre "s'installe pour une durée indéterminée" au Proche-Orient.

Pour le professeur émérite, il y a peu de doute sur les auteurs de ces attaques : "que ce soit Israël et le Mossad, me paraît assez clair". "Tous les signes montrent qu'Israël veut un enclenchement nouveau de cette guerre sur le Liban", assure Jean-Paul Chagnollaud.

"J'espère me tromper, mais il n'y aura pas de cessez-le-feu"

Jean-Paul Chagnollaud assure que la séquence pour une trêve est "terminée". "J'espère me tromper, mais il n'y aura pas de cessez-le-feu", selon l'expert, malgré les efforts diplomatiques. Pour l'expert, "le rapport de force à l'état pur" supplante désormais le "terrain du compromis politique", rappelant que "Nétanyahou a toujours parié sur le rapport de force". De fait, il a fait "une croix sur les otages", selon Jean-Paul Chagnollaud.

Les États arabes "jouent chacun leurs intérêts nationaux"

Jean-Paul Chagnollaud regrette que la justice internationale soit "marginalisée" dans ce conflit. L'expert espère peu de la réunion du Conseil de l'ONU prévue vendredi 20 septembre. Quant aux États arabes, "il ne faut rien [en] attendre", fait remarquer le spécialiste de la question palestinienne. "Ils jouent chacun leurs intérêts nationaux".