Drogue, laïcité, union de la gauche... Le "8h30 franceinfo" de Yannick Jadot

Yannick Jadot, eurodéputé Europe Ecologie-Les Verts, était l'invité du 8h30 franceinfo lundi 19 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Yannick Jadot, eurodéputé Europe-Écologie-Les Verts (EELV) était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 19 avril. Débats sur la drogue en France, sur la laïcité, la coopération annoncée de Joe Biden sur l'écologie, la difficile union de la gauche aux prochaines élections... Il répond aux questions de Lorain Sénéchal et Salhia Brakhlia.

Débat sur la drogue : Yannick Jadot favorable à la "légalisation" du cannabis

Emmanuel Macron souhaite organiser un grand débat national sur la consommation de drogue en France. L'eurodéputé EELV Yannick Jadot appelle à la "légalisation" du cannabis, pour "se concentrer en termes de répression sur les drogues dures".

"Quand vous faites de la légalisation, vous contrôlez la production, vous contrôlez la vente. La dépénalisation, vous laissez s'installer les trafics et vous, vous n'avez pas de mesure de santé publique, notamment à l'attention des jeunes", a-t-il expliqué. Selon le député écologiste, dans les pays européens qui ont mis en place la légalisation du cannabis, on constate "une réduction des risques d'addiction, une réduction des maladies et notamment psychologiques liées aux addictions et la réduction des trafics". Yannick Jadot affirme que cela permet "de se concentrer en termes de répression sur les drogues dures".

Selon lui, il y a urgence à passer à l'action : "La France est le pays le plus répressif d'Europe et pourtant le pays où il y a la plus grande consommation, notamment chez les jeunes", dit Yannick Jadot. Il met en garde contre un débat faussé : "Comme d'habitude, Emmanuel Macron veut lancer un débat en ayant donné les conclusions du débat avant que ce débat se soit tenu. C'est encore une erreur politique. La situation française est particulièrement dramatique. C'est ce que disent tous les spécialistes des drogues, tous les spécialistes des trafics, tous les spécialistes des addictions", assure l'eurodéputé. Le chef de l'État n'est pas favorable la légalisation du cannabis.

É tats généraux sur la laïcité : Yannick Jadot appelle des ministres à sortir du "registre de l'insulte" vis-à-vis des écologistes

Yannick Jadot a appelé, lundi sur franceinfo, certains ministres à cesser "le registre de l'insulte" envers les écologistes. "Il faut que cela cesse", lance-t-il. Alors que le gouvernement lance à partir de mardi les États généraux de la laïcité avec notamment des religieux et des intellectuels, Marlène Schiappa, secrétaire d'État déléguée à la Citoyenneté, a déclaré vouloir sortir "de la tenaille entre, d'un côté, les identitaires d'extrême droite et de l'autre, les indigénistes et Europe Écologie-Les Verts". Une déclaration qui n'est pas du gout des Verts.

Présidentielle 2022 : Yannick Jadot espère "qu'à la fin, cela convergera avec Jean-Luc Mélenchon"

"J'espère qu'à la fin, cela convergera avec Jean-Luc Mélenchon" pour une candidature commune à gauche en 2022, a déclaré lundi sur franceinfo Yannick Jadot. Les responsables des partis de gauche se sont réunis samedi à Paris à son initiative pour discuter d'un rapprochement en vue de la présidentielle.

Mais pour l'instant, le patron de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat déclaré, fait campagne seul : "Pour le reste des formations politiques, ça ne peut pas être de se rallier à Jean-Luc Mélenchon ou à disparaître", prévient Yannick Jadot. Il y a "des différences notables entre ce que porte Jean-Luc Mélenchon et ce que moi, par exemple, je peux porter", assure l'écologiste.

Le député européen croit aux chances de la gauche en 2022 : "Un projet autour de l'écologie, de la justice sociale, de la démocratie et de la République, autour de cette écologie innovante, responsable, cette écologie de solutions que je défends, peut gagner l'élection présidentielle", affirme-t-il. "C'est pour ça qu'il faut une candidature de rassemblement", insiste Yannick Jadot.