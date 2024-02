Crise de l'immobilier, coup de pression des agriculteurs, bonus écologique...Le 8h30 franceinfo du Christophe Béchu

Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 13 février 2024. Crise de l'immobilier, coup de pression des agriculteurs, bonus écologique...Il répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Sahlia Bakhlia.

Crise du logement : "Il y a une offre à relancer"

Interrogé sur la crise de l'immobilier et la promesse d'un "choc des offres" dévoilé par le nouveau ministre du logement, Guillaume Kashbarian, Christophe Béchu souhaite préciser le projet du gouvernement. "Le prix de l'argent a augmenté avec les taux d'intérêt et le prix des matériaux de construction. Bilan le pouvoir d'achat des gens a baissé. Comment est-ce qu'on relance ce pouvoir d'achat immobilier ? C'est ça le choc de l'offre", indique le ministre de la cohésion des territoires qui assure qu'"il y a une offre à relancer" en jouant "à la fois sur ce qui freine la construction" tout en permettant "à ce qui veulent acheter de pouvoir le faire".

Sur la question de la correction du calcul du DPE pour plus de 140 000 logements de moins de 40m2, annoncé par Christophe Béchu lundi 12 février, le ministre de la Transition écologique se justifie. "Quand vous avez une erreur dans le thermomètre, si vous ne le corrigez pas, à la fin, la température ne veut plus rien dire", explique Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. ll y avait un biais dans le calcul qui désormais est corrigé, qui a été salué par l'ensemble des professionnels."

Colère des agriculteurs : "Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation"

"Je comprends une impatience qui exprime la souffrance de beaucoup d'agriculteurs", notamment "pour l'avenir de leur profession", mais "il ne faut pas confondre vitesse et précipitation", déclare le ministre de la Transition écologique. Les agriculteurs sont "prêts à repartir à l'action" sans avancées concrètes, prévient le patron de la FNSEA, mardi, à un peu plus d'une semaine de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. "Je peux vous assurer que non seulement tous les ministères sont au travail, mais toute une partie des sujets qui ont été pointés par Arnaud Rousseau par la FNSEA ne date pas d'il y a dix jours, ajoute Christophe Béchu. Ils remontent pour certains à 20 ou 30 ans de pratiques d'empilement de textes qui sont aujourd'hui en train de dénoncer".

Bonus écologique : "Il faut continuer à rééquilibrer socialement le bonus"

Christophe Béchu, veut "continuer à rééquilibrer socialement le bonus" écologique pour les véhicules électriques. Selon un décret paru mardi au Journal officiel, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique va passer de 5 000 à 4 000 euros pour les Français les plus aisés, mais reste à 7 000 euros pour la moitié aux revenus les plus modestes. Il entrera en vigueur mercredi.

"L'objectif est de continuer à rééquilibrer le bonus", explique le ministre. "Pour les 50% des Français les plus modestes, le bonus en 2023 était de 7 000 euros, il reste à 7 000 euros",assure-t-il. "On rabote un peu les aides pour les plus aisés, mais le prix moyen des voitures électriques diminue", souligne-t-il. "On ajuste le dispositif pour pouvoir aider davantage avec moins d'argent", résume le locataire de l'Hôtel de Roquelaure. "L'année dernière, sur 1,5 milliard d'euros d'aide à l'électrification, un quart de cette somme a été pour la moitié des plus modestes. Notre ambition cette année, entre le leasing et le maintien des aides pour les plus modestes, c'est d'être à 50-50", conclut Christophe Béchu.

