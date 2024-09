Composition et équilibre du futur gouvernement, durée de vie... Le "8h30 franceinfo" d'Hervé Marseille

Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, président du groupe Union Centriste au Sénat et président de l'UDI, était l'invité du "8h30 franceinfo", samedi 21 septembre 2024. Composition du nouveau gouvernement, sa durée de vie... Il répondait aux questions de Bérengère Bonte et Hadrien Bect.

Gouvernement : le Premier ministre "a les mains libres"

"Il est normal que le président de la République soit attentif à la composition du gouvernement", estime Hervé Marseille. Alors que Michel Barnier a transmis vendredi soir une liste de noms "finalisée" au chef de l'Etat, le sénateur des Hauts-de-Seine assure qu'"à sa connaissance", Emmanuel Macron n'a pas mis de veto ni suggéré des noms avec insistance. "Le Premier ministre l'a dit, quand il nous a réunis, 'j'ai les mains libres'", ajoute Hervé Marseille.

Durée de vie du gouvernement : "il faut trouver une base parlementaire"

Hervé Marseille "espère" la nomination d'un gouvernement ce samedi ou dimanche, avec la présence d'une ministre UDI, la députée du Nord Valérie Létard, pressentie pour intégrer un ministère. Alors que des personnalités réputées très à droite comme les Républicains Bruno Retailleau et Laurence Garnier sont pressenties à l'Intérieur et à la Famille, Hervé Marseille rappelle que "la ligne politique sera celle du gouvernement" et que malgré "la position individuelle des uns et des autres", il y aura "des compromis".



Interrogé sur la capacité de ce gouvernement à s'inscrire dans la durée, le président de l'UDI rappelle que sans majorité "il faut trouver une base parlementaire" avec "toutes celles et tous ceux qui ont fait l'élection de Yaël Braun-Pivet" au perchoir de l'Assemblée nationale.