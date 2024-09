Nouveau gouvernement : Michel Barnier propose une équipe de 38 ministres respectant la parité

D'après les informations de France Télévisions, le Premier ministre ambitionne de nommer 16 ministres de plein exercice, dont sept issus d'Ensemble pour la République, trois des Républicains, deux du MoDem, un du parti Horizons, un de l'UDI, un divers droite et un divers gauche.

La composition du nouveau gouvernement se précise. Michel Barnier envisage de nommer 38 ministres, dont 16 de plein exercice, a appris France Télévisions de la part d'un participant à la réunion qui s'est tenue jeudi 19 septembre. Dans le détail, le Premier ministre ambitionne de former un gouvernement avec 16 ministres de plein exercice, dont sept issus d'Ensemble pour la République, trois des Républicains, deux du MoDem, un du parti Horizons, un de l'UDI, un divers droite et un divers gauche. Le locataire de Matignon doit être reçu à l'Elysée à 19 heures, selon la présidence à France Télévisions.

Si le président de la République valide la composition du gouvernement, le Premier ministre présentera sa déclaration de politique générale le 1er octobre, selon l'entourage de Gabriel Attal, président du groupe des députés Ensemble pour la République. Cette déclaration sera construite "avec les présidents de groupe", autour de trois blocs : un sur "la préoccupation des Français", un sur "le régalien et la tranquillité" et le dernier sur "la dette et le budget".

Selon cette source, Michel Barnier a "clarifié sa ligne" sur l'immigration : "rigueur et humanité". Le Premier ministre a encore insisté sur la "maîtrise des dépenses" et promis qu'il ne ferait pas "de hausse d’impôts sur les classes moyennes et les Français qui travaillent". Enfin, le budget se construira à partir "des lettres-plafonds envoyées cet été", toujours d'après cette même source.