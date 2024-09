Direct La composition du premier gouvernement de Michel Barnier attendue "avant dimanche", les vérifications déontologiques des futurs ministres sont en cours

Pour mettre fin au suspense, ne reste plus que le feu vert de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée "des vérifications déontologiques habituelles", rappelle Matignon. En ce vendredi 20 septembre, le Premier ministre s'apprête à présenter aux Français la composition de son gouvernement. Michel Barnier doit en effet annoncer "avant dimanche" la composition de son équipe gouvernementale, selon ses services. Suivez notre direct.

Un échange "constructif" avec l'Elysée. Selon Matignon, le chef du futur gouvernement a présenté vendredi soir au président de la République "l'architecture et la composition de son gouvernement qui respecte les équilibres" entre les différentes formations qui le constitueront. Un échange "constructif" d'une cinquantaine de minutes, selon Matignon.

Trente-huit noms proposés. Selon un participant à la réunion entre Michel Barnier et les principaux responsables de la droite et du centre, le gouvernement comprendrait 38 ministres. Cette source évoque 16 ministres de plein exercice, dont sept issus d'Ensemble pour la République, trois des Républicains et deux du MoDem. Horizons, l'UDI et les groupes divers gauche et divers droite disposeraient chacun d'un ministre, ajoute-t-elle. France Télévisions a eu la confirmation de plusieurs noms que le Premier ministre a proposés au président : Sébastien Lecornu aux Armées, Catherine Vautrin aux Territoires, Rachida Dati à la Culture, Bruno Retailleau à l'Intérieur, le sénateur François-Noël Buffet aux Outre-mers et Annie Genevard à l'Agriculture.

Laurent Wauquiez refuse finalement un poste à Bercy. Le chef de file des députés Les Républicains leur a annoncé avoir refusé le ministère de l'Economie et des Finances, a appris France Télévisions auprès de l'entourage de Laurent Wauquiez. Le parti de droite disposerait de neuf postes au prochain gouvernement, dont trois de plein exercice, selon cette même source.