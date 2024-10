Déficit : "La commission d’enquête va déterminer la responsabilité du gouvernement", juge Cyrielle Chatelain, députée EELV

Cyrielle Chatelain, députée EELV, est l'invitée politique de la matinale, mercredi 16 octobre. Elle revient notamment sur la transformation de la commission des finances en commission d'enquête sur le dérapage des comptes publics.

Le déficit du budget devrait atteindre 6,1% du PIB fin 2024. Les prévisions, l'an dernier, étaient pourtant de 4,4%. Le Premier ministre Michel Barnier a exprimé, mardi 15 octobre, son espoir qu'une commission d'enquête révélera "la vérité" sur le dérapage des comptes publics. La transformation de la commission des finances en commission d'enquête sur ce sujet doit être actée la semaine prochaine. "La commission d’enquête est une très bonne chose. Nous avons besoin de comprendre les mécanismes qui ont mené à un dérapage budgétaire", explique Cyrielle Chatelain, députée EELV de l’Isère et invitée politique de la matinale.

"Des alertes répétées"

"L’alerte sur les comptes date du budget précédent. Les prévisions présentées par le gouvernement étaient beaucoup trop optimistes. Il y a eu des alertes répétées, notamment de la part du président de la commission des finances, Éric Coquerel et de l'ensemble des députés de gauche et des écologistes. La commission d'enquête a pour rôle de déterminer la responsabilité notamment du gouvernement et du ministre de l’Économie sur les déficits", ajoute la présidente du groupe écologiste et social à l’Assemblée.

Regardez l'intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus