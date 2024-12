Censure du gouvernement Barnier : "La décision de dissoudre l'Assemblée nationale nous a tous choqués", juge Sophie Primas, ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Après l’adoption de la motion de censure, Michel Barnier a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, jeudi 5 décembre.

Michel Barnier a acté sa défaite en présentant sa démission au président de la République, après une motion de censure portée par la France Insoumise et votée par une large majorité de députés. Au lendemain de la censure du gouvernement, Emmanuel Macron s’est adressé, jeudi 5 décembre, aux Français."Je ne vais pas accabler le président de la République. La situation est suffisamment grave. Je faisais partie des parlementaires qui appelaient à un dialogue plus soutenu entre le chef de l'État, les instances parlementaires et les groupes parlementaires pour mieux ressentir la France", a confié Sophie Primas, ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

"Impossible pour un gouvernement de préparer un budget"

"La décision de dissoudre l'Assemblée nationale nous a tous choqués et pris à froid. Les Français ne l'ont pas comprise. Il faut faire avec. Cette décision n'était probablement pas assez réfléchie et pas assez concertée avec l'ensemble des forces politiques. Il y a eu ensuite une longue période sans gouvernement. La crise actuelle vient du fait de l'impossibilité pour un gouvernement de préparer un budget avec une ligne politique bien déterminée", a ajouté la ministre.

