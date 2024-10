Déficit public : "Il y a eu insincérité ou cécité", dénonce Eric Coquerel, président de la commission des finances

Le député LFI était l'invité des "4 Vérités" mercredi.

La commission des finances devrait se transformer en commission d'enquête, sous l'autorité du député Eric Coquerel, pour enquêter sur la dérive des finances publiques. Pour l'élu insoumis de Seine-Saint-Denis, "il y a eu insincérité ou cécité. Les deux sont graves, c'est-à-dire que c'est ce que va essayer de déterminer la commission d'enquête que je vais proposer à la commission des finances" de l'Assemblée nationale, qu'il préside.

“Une activité à un pour cent de croissance”

"La cécité, ça veut dire qu'on a en réalité un personnel politique à Bercy et même plus haut encore, qui a peut-être influencé jusqu'aux fonctionnaires et qui est aveuglé par sa politique. Cette politique, c'est l'idée que l'on peut baisser les impôts et avoir quand même plus de rendements d'impôts”, ajoute le député. Dans les années qui ont suivi la pandémie de la Covid-19, il y a eu un rebond de l'activité, "mais là, maintenant, on a une activité à 1% de croissance".