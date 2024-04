"Nous, les Européens". Géorgie, Albanie : bientôt l'Europe ?

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Depuis la sortie du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit, l’Europe compte 27 Etats membres. La dernière adhésion remonte en 2013 avec l’entrée de la Croatie. Aujourd’hui, neuf pays sont officiellement candidats à l’intégration dans l’Union, et parmi eux, l’Ukraine fait partie des plus récents. Quels sont les enjeux pour ces pays, et pour l’Europe ?

"Nous, les Européens" (X) est parti en Albanie, un pays qui a encore bien des défis à relever pour entrer dans l’UE, et en Géorgie, un pays du Caucase où la population est majoritairement pro-européenne, mais où l’influence russe est très présente.

Albanie, c'est quand l'Europe ?

> LE GRAND REPORTAGE

Et si l’Albanie devenait la capitale de la tech dans les Balkans ? Dans la capitale Tirana, les start-up ne manquent pas, trente-trois ans après la chute de la dernière dictature soviétique de l’après-guerre.

Il y a donc l’enjeu numérique, mais c’est surtout l’immobilier et le tourisme qui emballent ce petit pays : Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, a investi dans le projet d’un superbe lodge sur l'île Sazan, dans la mer Adriatique, au grand désespoir des protecteurs de la nature. L’immobilier sert aussi à blanchir de l’argent "sale" dans un pays qui tente de se débarrasser de la mafia et de la corruption, sous le regard de l’Union européenne. Bruxelles mise sur la position stratégique de l’Albanie et souhaite que le pays devienne un candidat crédible à l’intégration

Un reportage d'Alexandre Paré et Philippe Maire.

> LE PLATEAU

Pour la Géorgie, autre candidat à l’intégration, qu’en est-il ? En Géorgie, dont 20% du territoire sont passés sous domination russe après une guerre éclair en 2008, des nostalgiques de l’Union soviétique érigent dans leurs jardins des bustes de Staline... Dans la capitale, Tbilissi, Eléonore Gay retrouve de jeunes Géorgiens emballés à l’idée d’intégrer l’Union européenne, comme 80% de la population.

> LES INVITES

- Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie.

- Tsotne Zedginidze, pianiste et compositeur géorgien de 14 ans.

