"Nous, les Européens". Méga-feux : l'Europe en alerte maximale

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Sur le front des incendies, l’Europe s’attend à un été 2023 à haut risque. En France, à cause de la sécheresse, même si le Sud est le plus exposé, il n’est plus une région qui puisse être épargnée. Quelle anticipation et quels moyens nous donnons-nous pour affronter le feu ? Pour ce nouveau numéro de "Nous, les Européens" (Twitter), direction le Portugal.

Le Portugal tente d'anticiper la menace

> LE GRAND REPORTAGE

"C’est dangereux, je ne m’attendais pas à une telle situation", s’exclame Rui Tukayana, journaliste portugais se filmant au volant de sa voiture traversant un tunnel de flammes, dans la chaleur intense de ce violent incendie de juillet 2022. Au Portugal, en 2017, 117 personnes ont péri dans des incendies de forêt. Un choc pour la population et le gouvernement portugais, désormais mobilisés dans la lutte contre ce fléau. "Nous, les Européens" a suivi le chef des pompiers portugais dans un exercice d’évacuation d’un des 2 000 villages à haut risque. En plus de la prévention, Lisbonne a mis en place un lot de mesures pour anticiper la menace, comme le défrichement des zones particulièrement inflammables. Mais l’objectif numéro 1 est la réduction des forêts d’eucalyptus, un arbre qui prend feu facilement et dont les flammèches se propagent à plusieurs kilomètres. Mais cela n’est pas du goût des industriels du papier, qui en ont fait leur matière première…

Un reportage de Juliette Guérin et Neal Mc Ennis pour France.tv presse.

> L'INVITE

Eléonore Gay interroge Jean-Paul Bosland, pompier depuis ses 14 ans, aujourd’hui lieutenant-colonel et président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".