"Nous, les Européens". Islande, tout est bon dans le poisson

Pour ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), direction l’Islande, où un nouveaumode de pêche émerge pour tenter de répondre à la question que pose la pêche intensive : comment continuer à consommer du poisson tout en sauvegardant l'espèce ?

Et qu’en est-il aujourd’hui des ressources halieutiques de la France ? Les pêcheurs hexagonaux changent-ils leurs pratiques ? Et que doivent faire les consommateurs pour manger du poisson tout en protégeant les ressources ?

Le cabillaud, trésor islandais

> LE GRAND REPORTAGE

En Islande, une nouvelle génération de pêcheurs montre l’exemple : les petits bateaux ne raclent pas les fonds, et une fois pêché, le cabillaud finit non seulement dans les assiettes, mais aussi sur le corps des grands brûlés…

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudissa et Loïc Le Moigne.

> LES INVITES



- Jérôme Vicquelin, patron pêcheur.

- Manuel Evrard, directeur de l’Organisation des pêcheurs normands.

- Elisabeth Vallet, directrice d'Ethic Ocean, organisation environnementale dédiée à la préservation des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

- Josselin Marie, chef de La Table de Colette, restaurant gastronomique écoresponsable à Paris.

