Vidéo Zanzibar : la face cachée du paradis, des décharges à ciel ouvert

Au large de la côte orientale de la Tanzanie, Zanzibar et ses plages paradisiaques attirent de plus en plus de touristes, notamment français. Dans l'intérieur des terres, "Envoyé spécial" a pu découvrir l'envers de la carte postale : une gigantesque décharge sauvage où s'entassent leurs kilos de déchets.

Zanzibar... un nom évocateur d'aventure en train de devenir synonyme de tourisme de masse – et de ses méfaits. Avec ses plages bordées par des eaux turquoise, l'archipel tanzanien est une destination exotique de plus en plus prisée des Français. Un paradis pour vacanciers, mais les grands hôtels les pieds dans l'eau qui poussent comme des champignons pour les loger préféreraient qu'ils ignorent sa face cachée. Pour nous la faire découvrir, Justin Madho et son collègue David ont emmené l'équipe d'"Envoyé spécial" jusqu'au bout d'un chemin de terre. Sur des centaines de mètres, une immense décharge sauvage. Des monceaux de débris de plastique, des restes de nourriture... Tous ces déchets affectent les nappes phréatiques en s'infiltrant dans les sols avec la pluie, polluent les réserves d'eau, et dégagent du méthane toxique pour les habitants. Une bombe à retardement pour Zanzibar Certains détritus portent la marque d'un grand hôtel local, car tous proviennent directement de la consommation des touristes. Et comme leur nombre augmente, la quantité d'ordures aussi. En moyenne, chacun produit 2 kilos de déchets chaque jour. Multipliés par des centaines de milliers de personnes, ils représentent une vraie bombe à retardement pour Zanzibar. Les municipalités locales, à qui incombe la collecte des poubelles, sont complètement dépassées. La société de gestion de déchets qui emploie Justin et David est la seule ici à prendre en charge leur recyclage, en les envoyant à l'étranger par bateau. L'entreprise travaille avec une centaine d'hôtels. Mais comme ses services coûtent cher (jusqu'à 2 000 euros par mois), de nombreux établissements préfèrent la voie illégale. C'est ce système parallèle qu'ont voulu nous montrer les deux collègues. "Ils choisissent l'option la moins chère, expliquent-ils. Ils donnent un peu d'argent à quelqu'un qui vient tout balancer ici." Au même moment, les journalistes voient arriver au bout du sentier un camion chargé de déchets... qui fait demi-tour en remarquant leur présence. Il ira probablement décharger ses détritus un peu plus loin. Extrait de "La ruée vers Zanzibar", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 29 juin 2023. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".