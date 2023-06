De plus en plus de visiteurs se rendent à Zanzibar. Mais cette explosion du tourisme s'accompagne de défis pour l'archipel tanzanien : urbanisme, infrastructures, gestion des déchets, disparition de la vie marine... Comment protéger ce petit paradis du tourisme de masse ?

De plus en plus de touristes se rendent en Tanzanie, notamment pour rejoindre les plages de sable et eaux turquoises entourées de récifs coralliens de Zanzibar. Cet archipel de l'océan Indien est devenu prisé : il devrait accueillir près d'un million de visiteurs par an en 2024, dont de nombreux Français séduits par la destination exotique et par les prix relativement abordables.

Mais cette explosion s'accompagne de défis. Partout sur les îles, le béton remplace peu à peu les cocotiers, avec de nouvelles constructions. Une croissance spectaculaire qui permet à beaucoup de vivre du tourisme, mais qui a mis la vie sous-marine en danger : les dauphins, notamment, sont victimes de pratiques commerciales désastreuses, avec chaque jour des centaines de touristes qui paient pour "aller nager avec eux". Les tortues elles aussi ont déserté les plages.

Quel avenir pour l'éco-tourisme ?

Des monceaux d'ordures en provenance des nombreux hôtels s'entassent dans des décharges sauvages, affectant les nappes phréatiques et polluant les réserves d'eau. En moyenne, un touriste produit deux kilos de déchets par jour, une bombe à retardement pour les 800 000 habitants de l'île principale qui vivent en moyenne avec 120 euros par mois. Leur qualité de vie s'est d'ailleurs dégradée.

L'île préservée de Mnemba est, depuis le 1er juin 2023, devenue une réserve marine protégée et les 80 visiteurs autorisés chaque jour doivent payer 25 euros pour y entrer. Une décision prise en urgence par les autorités de Zanzibar car la vie marine, et notamment les coraux, était en train de mourir à cause de la surfréquentation des lieux. Il faudra des années pour vérifier les effets bénéfiques de la mesure sur l'écosystème.

Un reportage de Nicolas Bertrand, Fabien Fougère, Mégane Guillaume, Margot Chevance et Thomas Pham-Hung pour Caravelle Productions, diffusé dans "Envoyé spécial" le 29 juin 2023.

