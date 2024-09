Loin de la "nation arc-en-en-ciel" rêvée par Nelson Mandela, l'Afrique du Sud n'a pas encore trouvé la paix… Aujourd'hui, certains extrémistes militent pour la création d'une nation blanche indépendante. Pour eux, les Noirs sont des ennemis. C'est ce qu'ils apprennent aux enfants dans des camps de vacances très spéciaux, comme celui qu'a filmé "Envoyé spécial".

C'est une colonie de vacances particulière... avec moniteurs en armes et uniforme. Le premier jour, les enfants (les plus jeunes ont entre 8 et 10 ans) ont droit à un réveil en fanfare : une attaque simulée avec des pétards à 5 heures du matin. Cinq minutes plus tard, les voilà tirés manu militari de leur duvet, en train d'enchaîner les pompes (et les bâillements) devant le dortoir.

Alors que le jour se lève, leur "capitaine" leur fait la leçon : "Si vous voyez un de vos amis tenir la main d'une femme noire, dites-lui que les lions ne peuvent pas se reproduire avec les hyènes. Pourquoi voulez-vous vous mélanger avec les Noirs ? Pourquoi voulez-vous mettre au monde des bâtards ? Ils n'ont pas les capacités physiques pour différencier le bien du mal", soutient-il.

Le Kommandokorps, des anciens soldats de l'apartheid

Les "moniteurs" de ces enfants sont des membres du Kommandokorps. C'est un groupe paramilitaire fondé soi-disant pour protéger les Afrikaners, les descendants des premiers colons blancs d'Afrique du Sud. En réalité, ses leaders sont des vétérans de l'armée sud-africaine, nostalgiques d'un régime qu'ils ont servi pendant des années, celui de la domination blanche.

Le Kommandokorps fait ouvertement l'apologie du racisme, dans un pays où 80% de la population est noire, et encore traumatisée par le régime de l'apartheid qui privait les Noirs de leurs droits. La ségrégation raciale, instaurée en 1948 au profit de la minorité blanche, n'a pris fin qu'en 1991.

"Nous avons peur d'eux parce qu'ils sont plus nombreux, et ils veulent se venger de nous. Ils veulent nous tuer." Complètement endoctrinés, les enfants répètent docilement ce que leur apprend le capitaine. Au risque d'alimenter chez eux la peur et la haine ? "Nous voulons juste alerter les nôtres, leur faire comprendre qu'on ne peut pas vivre sans avoir conscience du danger qui pèse sur nous", tente-t-il de justifier auprès des journalistes d'"Envoyé spécial".

Extrait de "Les nostalgiques de l'apartheid", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 19 septembre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".